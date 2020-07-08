FPF faz pedido oficial ao governo de SP pelo retorno do Paulistão no dia 22 de julho

A Federação Paulista de Futebol oficializou o pedido para o governo do estado de São Paulo para que o Campeonato Paulista seja retomado a partir do dia 22 de julho. A informação é do "GloboEsporte.com".
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