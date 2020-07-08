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FPF faz pedido oficial ao governo de SP pelo retorno do Paulistão no dia 22 de julho

Federação oficializou requerimento ao governador João Dória, que é contrário ao retorno do futebol por enquanto...
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Publicado em 

08 jul 2020 às 00:36

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 00:36

Crédito: Reprodução/TV Cultura
A Federação Paulista de Futebol oficializou o pedido para o governo do estado de São Paulo para que o Campeonato Paulista seja retomado a partir do dia 22 de julho. A informação é do "GloboEsporte.com".

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