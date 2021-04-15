FPF divulga tabela completa do Paulistão e Santos terá maratona

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou na tarde desta quarta-feira a nova tabela atualizada do Campeonato Paulista. O Santos, que estará em paralelo na fase de grupos da Copa Libertadores, terá uma maratona de 11 jogos em apenas 25 dias. Se chegar na final do Paulistão, o Peixe terá 17 jogos em 40 dias.O Peixe joga sexta (Ponte Preta) e domingo (Inter de Limeira) pelo Paulistão e terça-feira pela Copa Libertadores (Barcelona). Depois serão mais cincos jogos pelo Paulistão, inclusive os clássicos contra Corinthians (dois dias antes do confronto contra o Boca Juniores) e Palmeiras (dois dias após o confronto contra o The Strongest), e cinco jogos pela Libertadores, inclusive os dois confrontos contra o Boca Juniors.Em entrevista exclusiva ao Diário do Peixe, o técnico Ariel Holan afirmou que pretende aproveitar a maratona e jogos para dar oportunidade a todos os garotos do Peixe."Vamos jogar mais de 60 jogos muito provavelmente, não em um ano, mas em nove meses. É um parto. Eu tenho de pensar que muitos jogadores terão oportunidades. Quero que o time não seja apenas 11. Tenho 40 jogadores comigo e temos que trabalhar muito eles, juntos com a comissão técnica, para eles seguirem crescendo e os jogos vão chegar para todos", afirmou o técnico.