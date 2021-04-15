FPF divulga tabela completa do Paulistão e Santos terá maratona

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou na tarde desta quarta-feira a nova tabela atualizada do Campeonato Paulista. O Santos, que estará em paralelo na fase de grupos da Copa Libertadores, terá uma maratona de 11 jogos em apenas 25 dias. Se chegar na final do Paulistão, o Peixe terá 17 jogos em 40 dias.O Peixe joga sexta (Ponte Preta) e domingo (Inter de Limeira) pelo Paulistão e terça-feira pela Copa Libertadores (Barcelona). Depois serão mais cincos jogos pelo Paulistão, inclusive os clássicos contra Corinthians (dois dias antes do confronto contra o Boca Juniores) e Palmeiras (dois dias após o confronto contra o The Strongest), e cinco jogos pela Libertadores, inclusive os dois confrontos contra o Boca Juniors.Em entrevista exclusiva ao Diário do Peixe, o técnico Ariel Holan afirmou que pretende aproveitar a maratona e jogos para dar oportunidade a todos os garotos do Peixe."Vamos jogar mais de 60 jogos muito provavelmente, não em um ano, mas em nove meses. É um parto. Eu tenho de pensar que muitos jogadores terão oportunidades. Quero que o time não seja apenas 11. Tenho 40 jogadores comigo e temos que trabalhar muito eles, juntos com a comissão técnica, para eles seguirem crescendo e os jogos vão chegar para todos", afirmou o técnico.
Confira a sequência de jogos do Santos até o final da fase de grupos da Copa Libertadores
Dia 16/4 - Ponte Preta x Santos, às 20 horas, SporTV (Paulistão)Dia 18/4 - Santos x Inter de Limeira, às 20 horas, Premiere (Paulistão)Dia 20/4 – Santos x Barcelona, 19h15min, Fox Sports (Libertadores)Dia 23/4 - Novorizontino x Santos, horário a ser definido (Paulistão)Dia 25/4 - Santos x Corinthians, horário a ser definido (Paulistão)Dia 27/4 – Boca Juniors x Santos, às 21h30min, Fox Sports (Libertadores)Dia 01/5 - Red Bull Bragantino x Santos, horário a ser definido (Paulistão)Dia 04/5 – Santos x The Strongest, às 19h15min, Conmebol TV (Libertadores)Dia 06/5 -Palmeiras x Santos, horário a ser definido (Paulistão)Dia 09/5 - Santos x São Bento, horário a ser definido (Paulistão)Dia 11/5 – Santos x Boca Juniors, às 19h15min, Fox Sports (Libertadores)Dia 13/5 - Quartas de final do Paulista (Paulistão)Dia 16/5 - Semifinal do Paulista (Paulistão)Dia 18/5 – The Strongest x Santos, às 19h15min, Fox Sports (Libertadores)Dia 20/5 - Primeira final do Paulista (Paulistão)Dia 23/5 - Segunda final do Paulista (Paulistão)Dia 26/5 – Barcelona x Santos, às 21h, Fox Sports (Libertadores)