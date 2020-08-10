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futebol

FPF divulga seleção do Paulistão com dois técnicos entre os melhores

Vanderlei Luxemburgo e Ricardo Catalá, do Mirassol, empatam em escolha feita por treinadores e capitães. Arthur, do Red Bull Bragantino, é destaque com quatro prêmios...
LanceNet

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Publicado em 

10 ago 2020 às 19:32

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 19:32

Crédito: Seleção dos melhores do Paulistão de 2020 (Reprodução
A Federação Paulista de Futebol apresentou a seleção dos melhores do Campeonato Paulista de 2020. Em um evento transmitido ao vivo pelo YouTube com o pessoal dos Desimpedidos, a FPF escalou os destaques do torneio.
Campeão, o Palmeiras teve três atletas escolhidos e o técnico Vanderlei Luxemburgo entre os principais. Aliás, o troféu do melhor treinador foi dividido com Ricardo Catalá, do Mirassol. Vale lembrar que comandantes e capitães votaram.
O atacante Arthur, do Red Bull Bragantino, levou quatro prêmios: seleção do torneio, melhor jogador do interior, melhor jogador da competição e gol mais bonito. A última vez que um atleta levou quatro troféus foi Neymar, em 2012.
Os melhores do Paulistão-2020:
Seleção do Paulistão: Cássio; Fágner, Gil, Felipe Melo e Edimar; Patrick de Paula, Daniel Alves, João Paulo; Soteldo, Willian e Arthur. Técnicos: Vanderlei Luxemburgo e Ricardo Catalá.
Melhores árbitros: Luiz Flávio de Oliveira e Raphael ClausMelhores assistentes: Neuza Bach e Daniel ZiolliArtilheiro: Ytalo (Red Bull Bragantino): 7 golsRevelação: Patrick de Paula (Palmeiras)Craque do interior: Arthur (Red Bull Bragantino)Gol mais bonito: Arthur (Red Bull Bragantino contra o São Paulo)Craque do campeonato: Arthur (Red Bull Bragantino)Craque da galera: Felipe Melo (Palmeiras)

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