FPF divulga seleção do Paulistão com dois técnicos entre os melhores

Crédito: Seleção dos melhores do Paulistão de 2020 (Reprodução

A Federação Paulista de Futebol apresentou a seleção dos melhores do Campeonato Paulista de 2020. Em um evento transmitido ao vivo pelo YouTube com o pessoal dos Desimpedidos, a FPF escalou os destaques do torneio.

Campeão, o Palmeiras teve três atletas escolhidos e o técnico Vanderlei Luxemburgo entre os principais. Aliás, o troféu do melhor treinador foi dividido com Ricardo Catalá, do Mirassol. Vale lembrar que comandantes e capitães votaram.

O atacante Arthur, do Red Bull Bragantino, levou quatro prêmios: seleção do torneio, melhor jogador do interior, melhor jogador da competição e gol mais bonito. A última vez que um atleta levou quatro troféus foi Neymar, em 2012.

Os melhores do Paulistão-2020:

Seleção do Paulistão: Cássio; Fágner, Gil, Felipe Melo e Edimar; Patrick de Paula, Daniel Alves, João Paulo; Soteldo, Willian e Arthur. Técnicos: Vanderlei Luxemburgo e Ricardo Catalá.