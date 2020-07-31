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FPF define os horários das semifinais do Paulista; ambas serão no domingo

Corinthians x Mirassol é o primeiro confronto do dia, às 16h, na Arena Corinthians, já Palmeiras x Ponte Preta se enfrentarão às 19h, no Allianz Parque. Os dois sem público...

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 13:19

LanceNet

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Publicado em 

31 jul 2020 às 13:19
Crédito: Divulgação/FPF
Após a reunião do Conselho Técnico da Federação Paulista de Futebol, nesta sexta-feira, o órgão definiu os horários dos confrontos de semifinal do Paulistão-2020. Ambas as partidas serão realizadas no domingo, com portões fechados, sendo que Corinthians x Mirassol abrem o dia, às 16h, na Arena de Itaquera, e Palmeiras x Ponte Preta fecham a agenda, às 19h. no Allianz Parque.As datas e locais dos confrontos foram definidos em reunião com os quatro clubes semifinalistas por videoconferência nesta manhã. O duelo com mando do Timão terá transmissão da Globo, em TV aberta e no SporTV, já o outro confronto, com mando do Verdão, será exclusivo no pay-per-view.Assim como já ocorreu nos quatro confrontos de quartas de final, todas as partidas terão árbitro de vídeo, que atuará por meio de uma sala centralizada na sede da Federação Paulista de Futebol, no bairro da Barra Funda. Por ser um modelo inédito no Brasil e para oferecer ainda mais segurança, também será instalada em cada estádio uma sala completa de VAR como backup.
Vale lembrar nesta fase os confrontos também serão em jogo único, ou seja, em caso de empate no tempo normal, o finalista será decidido nas cobranças de pênalti. Já nas finais, que acontecem na próxima quarta-feira e no sábado seguinte, haverá partida de ida e volta, com vantagem apenas do mando de campo no segundo jogo para o time que tiver a melhor campanha.
Confira os jogos das semifinais do Paulistão-2020:
Domingo, 2 de agosto16h - Corinthians x Mirassol – TV Globo/Sportv/PPV – Arena Corinthians19h - Palmeiras x Ponte Preta – PPV – Allianz Parque

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