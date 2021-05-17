FPF anuncia datas e horários das finais do Paulistão entre Palmeiras e São Paulo

Crédito: Divulgação/FPF

A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou, nesta segunda-feira (17), as datas e os horários dos jogos da final do Campeonato Paulista, que será disputada entre São Paulo e Palmeiras. A primeira partida ocorre nesta quinta-feira (20), às 22h, no Allianz Parque e a decisão será no domingo (23), às 16h, no Morumbi. A partida será transmitida pela Globo, pelo SporTV e pelo Premiere.

Com jogos da Libertadores na terça-feira, as duas equipes enfrentam um calendário apertado, com poucos dias de descanso antes da decisão.O Palmeiras enfrenta, nesta terça-feira (18), às 19h15, o Defensa y Justicia, da Argentina, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo será disputado no Allianz Parque.

Já classificado para o mata-mata da competição, o Verdão deve rodar o elenco, entrando em campo com uma equipe alternativa. O time tem a possibilidade de se garantir na primeira colocação do grupo, caso vença a partida contra os argentinos.

Do outro lado, o São Paulo também joga nesta terça-feira pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. O Tricolor recebe o Racing, da Argentina, no Morumbi, às 21h30.

Com uma bateria intensa de jogos, o treinador Hernán Crespo já jogou a última partida, contra o Rentistas, do Uruguai, com o time reserva e deve repetir a estratégia para a partida contra o Racing.

O Tricolor ainda não está classificado para o mata-mata, mas tem sua vaga encaminhada, sendo o atual líder do grupo e precisando de uma vitória para avançar de fase.

As duas equipes terão apenas um dia de intervalo entre seus compromissos na Libertadores e a primeira partida da final, porém não precisarão fazer viagens neste período, permanecendo em São Paulo.

No Campeonato Paulista, o São Paulo chega embalado, tendo a melhor campanha da competição, além do melhor ataque, com 36 gols marcados em 14 partidas.

A equipe passou de maneira incontestável diante da Ferroviária, nas quartas de final, e do Mirassol, na semifinal, vencendo os jogos por 4 a 2 e 4 a 0, respectivamente.​O alviverde também chega com bastante confiança após eliminar o Red Bull Bragantino, por 1 a 0, nas quartas de final e eliminar o seu rival Corinthians, por 2 a 0, nas semifinais. O Palmeiras venceu os dois jogos como visitante.Para a final, o São Paulo chega com a pressão de sair da fila e vencer um título após um jejum de quase nove anos sem levantar uma taça. Com resultados avassaladores na competição, o Tricolor chega com uma invencibilidade que dura 14 partidas.