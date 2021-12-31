FPF anuncia acordo com Globo para transmissão de jogos do Paulistão

Ao todo, 97 jogos serão transmitidos no canal pay-per-view da emissora, todos também poderão ser acompanhados pelo Paulistão Play. No entanto, 13 confrontos (um de cada rodada da fase de grupos e um das quartas de final) não estarão no pacote, sendo exclusivos da HBO Max.– O acordo finaliza com sucesso nosso projeto de remodelação dos direitos de transmissão do Paulistão a partir do ano que vem. A Globo é um parceiro de longa data, e por meio do Premiere, no pay-per-view, seguirá contribuindo para a visibilidade e a força do futebol paulista – declarou Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF.