Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

FPF anuncia acordo com Globo para transmissão de jogos do Paulistão

Através do Premiere, emissora poderá passar 97 jogos do campeonato estadual
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 dez 2021 às 09:30

Publicado em 31 de Dezembro de 2021 às 09:30

A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou, nesta quinta-feira (30), um acordo com a Globo para a transmissão das partidas do Paulistão no Premiere FC.
Ao todo, 97 jogos serão transmitidos no canal pay-per-view da emissora, todos também poderão ser acompanhados pelo Paulistão Play. No entanto, 13 confrontos (um de cada rodada da fase de grupos e um das quartas de final) não estarão no pacote, sendo exclusivos da HBO Max.– O acordo finaliza com sucesso nosso projeto de remodelação dos direitos de transmissão do Paulistão a partir do ano que vem. A Globo é um parceiro de longa data, e por meio do Premiere, no pay-per-view, seguirá contribuindo para a visibilidade e a força do futebol paulista – declarou Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF.
Além da Globo, o Paulistão fechou com a Record TV, YouTube e HBO Max.
Crédito: CesarGreco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que sucesso de assistente de IA na China diz sobre ambições do país
Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição
Imagem de destaque
A mulher que cuida de todos e negligencia a própria saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados