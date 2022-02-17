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FPF altera data e horário da partida entre Corinthians x Red Bull Bragantino

Partida que aconteceria na tarde do dia 26 de fevereiro passará para a manhã do dia 27, a pedido do Grupo Globo...

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 19:12

LanceNet

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Publicado em 

17 fev 2022 às 19:12
Por solicitação do Grupo Globo, que detém os direitos de transmissão do Campeonato Paulista no sistema Pay Per Views, através dos canais Premiere, a Federação Paulista de Futebol solicitou a alteração da data e do horário do confronto entre Corinthians e Red Bull Bragantino, válido pela nona rodada da competição estadual. A partida aconteceria no dia 26 de fevereiro, um sábado, às 16h, mas foi modificada para o domingo, dia 27, às 11h. O local continua sendo a Neo Química Arena.
> TABELA - Confira e simule os jogos do Timão no Campeonato Paulista> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros na história do Corinthians
Antes, o Timão tem um compromisso neste sábado (19), quando vai até Ribeiro Preto enfrentar o Botafogo pela oitava rodada do Paulistão, a fim de manter a sua sequência de vitórias, até o momento são três consecutivas.
O Corinthians é líder do Grupo A, com 13 pontos, sendo quatro vitórias, um empate e uma derrota em seis jogos - a equipe alvinegra tem um jogo a menos, já que não entrou em campo pela sexta rodada, pois encararia o Palmeiras, que estava em Abu Dhabi para a disputa do Mundial de clubes, o Dérbi foi remarcado para o dia 17 de março.
O Timão é o segundo colocado a na classificação geral do Paulista, atrás apenas do Palmeiras, que tem um jogo a menos que o Corinthians (e dois em relação ao restante dos times), mas ainda não perdeu no Estaduall.
Crédito: Noúltimoencontro,peloBrasileirãode2021,TimãoeBragaempataramem2a2(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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