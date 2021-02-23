Fox Sports transmitirá jogos dos Santos contra o Deportivo Lara

O Canal Fox Sports transmitirá os dois jogos do Santos na Copa Libertadores contra o Deportivo Lara, da Venezuela. As partidas, válidas pela 2ª fase da competição, aqui no Brasil chamada de pré-Libertadores, serão transmitidas com exclusividades pelo canal esportivo da Disney.O primeiro duelo entre as equipes está marcado para o dia 9 de março, às 19h15, na Vila Belmiro. O jogo de volta ocorrerá em 16/03, no mesmo horário, na Venezuela.O Peixe é o atual vice-campeão da Copa Libertadores, mas só garantiu vaga na competição por ter conquistado a 8ª colocação no Campeonato Brasileiro. A vaga veio na rodada do último final de semana, a penúltima da competição, quando a equipe empatou em casa com o Fluminense e viu seus adversários diretos também não vencerem (Corinthians, Athletico Paranaense e Red Bull Bragantino).Além do jogo do Peixe, o canal Fox Sports também exibirá outros jogos desse início da Copa Conmebol Libertadores. Já nesta quarta-feira, a bola rolará às 19h15 para o duelo entre Universidad César Vallejo (PER) e Caracas (VEN). A equipe de transmissão será formada por Nivaldo Prieto e Paulo Calçade, com Carlos Eugênio Simon comentando sobre a arbitragem.