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Rio Branco

Fotos: Loco Abreu faz a alegria dos fãs em noite de autógrafos

A ação continua nesta quinta-feira, desta vez em Vila Velha. Será necessário comprar uma camisa do clube para tirar foto com o ídolo

Publicado em 

21 mar 2019 às 15:03

Publicado em 21 de Março de 2019 às 15:03

Noite de autógrafos de Loco Abreu, centroavante do Rio Branco Crédito: Daniel Pasti/Rio Branco
Contratação mais badalada deste Capixabão 2019, o uruguaio Loco Abreu fez a festa dos fãs, na noite desta quarta-feira, em um hipermercado de Vitória. O centroavante do Rio Branco participou de uma noite de autógrafos.
Para tirar uma foto com o ídolo e garantir um autógrafo para guardar para a eternidade, os torcedores alvinegros tiveram que comprar uma camisa oficial do clube.
A ação continua nesta quinta-feira (21), desta vez no OK Superatacado de Vila Velha. A noite de autógrafos será às 19 horas. Mais uma vez será necessário adquirir o manto do clube capa-preta na hora, que custa R$ 140.
O centroavante Loco Abreu tem cinco gols marcados no Capixabão 2019 e agora se prepara para entrar em campo nesta sexta-feira.
Quartas de final
O Rio Branco visita o Serra, no estádio Robertão, às 19h30, pelo jogo de ida das quartas de final do Capixabão. A volta acontece no sábado (30), às 16 horas, no estádio Kleber Andrade.

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