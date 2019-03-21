Fotos: Loco Abreu faz a alegria dos fãs em noite de autógrafos

Noite de autógrafos de Loco Abreu, centroavante do Rio Branco Crédito: Daniel Pasti/Rio Branco

Contratação mais badalada deste Capixabão 2019, o uruguaio Loco Abreu fez a festa dos fãs, na noite desta quarta-feira, em um hipermercado de Vitória. O centroavante do Rio Branco participou de uma noite de autógrafos.

Para tirar uma foto com o ídolo e garantir um autógrafo para guardar para a eternidade, os torcedores alvinegros tiveram que comprar uma camisa oficial do clube.

A ação continua nesta quinta-feira (21), desta vez no OK Superatacado de Vila Velha. A noite de autógrafos será às 19 horas. Mais uma vez será necessário adquirir o manto do clube capa-preta na hora, que custa R$ 140.

O centroavante Loco Abreu tem cinco gols marcados no Capixabão 2019 e agora se prepara para entrar em campo nesta sexta-feira.

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