Fortaleza x Fluminense: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Invicto no Campeonato Brasileiro, o Fluminense terá mais uma complicada missão pela frente neste início de competição. Pela quinta rodada, o Tricolor carioca visita o líder Fortaleza, neste domingo, às 18h15 (de Brasília), na Arena Castelão. O Flu atualmente é o quinto colocado, com oito pontos, enquanto os donos da casa tem 10.

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O Fortaleza defende a invencibilidade de Juan Pablo Vojvoda de 11 partidas: são oito vitórias e três empates. No Brasileirão, a equipe vem forte e já venceu Atlético-MG, Internacional e Sport. Na última rodada, empatou com o Atlético-GO. O meia Isaque, com Covid-19, é desfalque confirmado. O atacante Osvaldo, ex-Flu, o volante Matheus Jussa e o meia Crispim são dúvidas.

Pelo lado do Fluminense, a equipe vem embalada após uma complicada vitória contra o Santos em casa. Desde o vice no Estadual, o Tricolor só perdeu uma vez, para o Red Bull Bragantino, mas mesmo assim se classificou na Copa do Brasil. Para este jogo, o técnico Roger Machado tem um importante problema: o volante Yago Felipe está suspenso. André deve voltar a ter uma chance.

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FICHA TÉCNICA:FORTALEZA X FLUMINENSE

Data/Hora: 20/06/2021, às 18h15 (de Brasília)Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa - SP)Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)Árbitro de vídeo: Marcio Henrique de Gois (SP)Onde ver: Premiere e tempo real do LANCE!FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)Felipe Alves; Tinga, Titi e Jussa; Yago Pikachu, Éderson, Felipe, Matheus Vargas e Lucas Crispim; David e Wellington Paulista.

Desfalques: Isaque (Covid-19), Osvaldo (edema na panturrilha direita), Matheus Jussa (lesão no ombro) e Crispim (desconforto muscular).Suspensos: NinguémPendurados: Ninguém FLUMINENSE (Técnico: Roger Machado)Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, André, Nene; Caio Paulista, Gabriel Teixeira e Fred.

Desfalques: Hudson (lesão ligamentar), Samuel Xavier (desconforto na coxa)Suspensos: Yago FelipePendurados: Roger Machado e Abel Hernández