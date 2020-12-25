Fortaleza x Flamengo; prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Passadas as celebrações pelo Natal, os torcedores de Fortaleza e Flamengo poderão assistir, neste sábado, ao encontro dos times pela 27ª rodada do Brasileirão, o qual será marcado pelo reencontro entre Rogério Ceni e o Tricolor. É a primeira vez que o técnico - hoje no comando do Rubro-Negro - retorna ao Castelão após trocar, em novembro, o Leão pelo clube da Gávea. Com transmissão em Tempo Real do LANCE!, a bola rola a partir das 19h.Vindo de quatro vitórias consecutivas, o Rubro-Negro busca o quinto triunfo para encerrar 2020 em alta e, a depender do resultado do São Paulo, mais próximo da liderança do Brasileirão. O Fortaleza, por sua vez, não venceu nas últimas quatro rodadas e vê a ameaça do Z4 cada vez mais de perto. Por isso, um triunfo é fundamental para o Leão do Pici terminar o ano mais calmo.> CONFIRA A TABELA E A CLASSIFICAÇÃO COMPLETA DO BRASILEIRÃO!Confira mais informações da partida entre Fortaleza e Flamengo: