Força da torcida, voltas importantes e mais: o que observar do Fluminense no duelo contra o América-MG

Na luta por uma vaga na próxima Libertadores, o Fluminense terá um jogo importante para as suas pretensões neste domingo. no Maracanã, com a presença da torcida, o time encara o América-MG, às 17h, e só a vitória interessa para seguir no grupo que garante vaga na competição continental. Com os tropeços dos adversários diretos, um triunfo será essencial para fazer a equipe embalar e segurar o Coelho na tabela. Com 45 pontos, o Tricolor ocupa a nona colocação e com uma vitória pode ultrapassar o Internacional, que perdeu neste sábado. O Ceará empatou com o Atlético-GO e chegou aos 46, já o América-MG também tem 45. Com isso, os cariocas precisam do triunfo para chegar os 48 e enfrentar o Colorado na quarta, também no Maracanã. Diante disto, o LANCE! listou cinco pontos importantes para o torcedor ficar de olho no Fluminense contra o Coelho.

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- Retorno dos suspensos: Na escalação, Marcão poderá contar com o retorno de duas peças importantes no seu estilo de jogo. Ídolo da torcida, o experiente Fred foi expulso contra o Palmeiras e não atuou contra o Juventude. Dessa forma, ele estará à disposição do comandante tricolor. Além dele, o lateral-direito Samuel Xavier também volta à equipe após cumprir suspensão (pelo terceiro cartão amarelo).

- Possível volta importante: O jovem Luiz Henrique treinou com bola depois de desfalcar a equipe nas duas últimas partidas por conta de uma "sobrecarga muscular" na coxa esquerda. O atacante pode ser a novidade entre os relacionados diante do Coelho. Antes da lesão, ele era uma peça importante no esquema tático do técnico Marcão.

- Apoio da torcida: O Tricolor terá mais três jogos no Maracanã até o fim do Brasileirão. Neste sentido, o clube anunciou a venda de ingressos com preços mais baixos e flexibilizou os protocolos de acesso ao estádio. Os bilhetes podem ser adquiridos no portal do sócio ou no site 'Futebol Card', e custam entre R$15 e R$50 reais. O apoio da torcida será importante nesta reta final de competição.

- Poder de reação no momento decisivo: O Fluminense foi derrotado pelo Juventude na última rodada, no Alfredo Jaconi. Com isso, cabe ao time mostrar poder de reação em um momento decisivo da competição. Restam cinco rodadas para o fim do Brasileirão, e o time terá dois jogos seguidos no Maracanã para tentar encaminhar a vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

- Desempenho em confrontos diretos: Os números recentes do Fluminense no Brasileirão preocupam a torcida. O time tem apresentado uma irregularidade e não consegue uma sequência de vitórias. A partir deste domingo, serão dois "jogos de seis pontos", que só a vitória interessa. Um triunfo pode fazer o time embalar, porém um tropeço em casa pode complicar as pretensões do Tricolor.