Fora dos planos do Barcelona, Coutinho vira alvo de clube inglês

O Barcelona passa por uma reformulação no elenco e alguns jogadores devem deixar o clube ainda nesta janela de transferências. Um dos nomes que pode sair do time espanhol é o do meia Philippe Coutinho, que de acordo com o jornal inglês 'Mirror', pode reforçar o Arsenal.Ainda segundo o veículo britânico, Coutinho é o principal alvo do Arsenal em janeiro, mas através de um empréstimo de seis meses com opção de compra. O desejo do jogador, no entanto, é um retorno ao Brasil para entrar no radar da Seleção Brasileira visando a Copa do Mundo.