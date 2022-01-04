Fora dos planos do Barcelona, Coutinho vira alvo de clube inglês

O Barcelona passa por uma reformulação no elenco e alguns jogadores devem deixar o clube ainda nesta janela de transferências. Um dos nomes que pode sair do time espanhol é o do meia Philippe Coutinho, que de acordo com o jornal inglês 'Mirror', pode reforçar o Arsenal.Ainda segundo o veículo britânico, Coutinho é o principal alvo do Arsenal em janeiro, mas através de um empréstimo de seis meses com opção de compra. O desejo do jogador, no entanto, é um retorno ao Brasil para entrar no radar da Seleção Brasileira visando a Copa do Mundo.
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Leicester e Newcastle também já demonstraram interesse em ter o jogador, que não deve ficar no Barcelona, onde Xavi não tem aproveitado o meia. Revelado pelo Vasco, Philippe Coutinho já defendeu Internazionale, Espanyol, Liverpool, onde teve maior destaque, e Bayern de Munique.