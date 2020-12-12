Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fora de casa, Stuttgart domina e goleia o Borussia Dortmund

Vermelhos são superiores durante os 90 minutos e conseguem a vitória por 5 a 1...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 dez 2020 às 13:25

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 13:25

Crédito: Reprodução / Twitter
O Stuttgart conseguiu um grande resultado, neste sábado, ao vencer o Borussia Dormund por 5 a 1, fora de casa, pelo Campeonato Alemão. Wamangituka duas vezes, Foster, Coulibaly e Ivan Gonzalez marcaram para os Vermelhos. Reyna descontou.
As equipes fizeram um primeiro tempo bastante movimentado. O Borussia teve mais posse de bola ao longo dos 45 minutos iniciais, no entanto, o Stuttgart levou mais perigo e abriu o placar aos 26 minutos, com Wamangituka, de pênalti. Apesar das dificuldades para finalizar as jogas, a equipe de Dortmund foi buscar o empate antes do intervalo, com Reyna, que aproveitou um belo cruzamento de Reus.O Stuttgart voltou com com uma postura mais agressiva para o segundo tempo. Os Vermelhos passaram a brigar mais pela posse de bola e continuaram a criar boas chances. Com isso, os gols saíram um atrás do outro. Wamangituka, Foster e Coulibaly balançaram as redes. Reyna ainda descontou, mas o VAR assinalou impedimento na jogada. Nos acréscimos, Ivan Gonzalez fez o quinto dos visitantes e fechou o marcador. Com o resultado, o Stuttgart chegou a 17 pontos e subiu para a sexta colocação. Já o Borussia Dortmund segue com 19, na quinta colocação.
O RB Leipzig também venceu na rodada. O Red Bull bateu o Werder Bremen por 2 a 0, gols de Sabitizer e Olmo e colocou pressão no Bayern de Munique, na disputa pela liderança da Bundesliga.
Confira os resultados deste sábado no Campeonato Alemão.
B. Monchengladbach 1 x 1 Hertha BerlimB. Dortmund 1 x 5 StuttgartFreiburg 2 x 0 Arminia BielefeldMainz 0 x 1 ColôniaRB Leipzig 2 x 0 Werder Bremen

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados