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'Foi uma noite que não queríamos', diz Lúcio Flávio sobre revés do Botafogo para a Portuguesa

Treinador interino se mostra frustrado com erros individuais do Alvinegro na derrota por 5 a 3 no Luso-Brasileiro, neste domingo (27) ...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2022 às 22:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 fev 2022 às 22:20
O técnico Lúcio Flávio não escondeu sua lamentação pelo Botafogo sair de campo derrotado por 5 a 3 para a Portuguesa, pela nona rodada da Taça Guanabara (primeira fase do Campeonato Estadual). Em entrevista coletiva neste domingo (27), no Luso-Brasileiro, o interino alvinegro falou sobre a sucessão de falhas da equipe. - De fato, houve no jogo de hoje um exagero ao resultado. Se você errar, o adversário tem a capacidade de fazer os gols. Foi uma noite que não queríamos. Não foi um bom jogo, erramos muito individualmente. Foi um resultado que acaba sendo além do que esperávamos - declarou.
​O treinador se esquivou de apontar culpados ao falar sobre os problemas defensivos do Alvinegro durante a partida. Perguntado sobre quem tinha a missão de ajudar Vitor Marinho (lateral-direito improvisado na lateral esquerda), Lúcio Flávio frisou.
- Assim como Vitor (Marinho), outros da base também atuaram, são jogadores que têm potencial. Só vão crescer jogando. Vitor era quem nós tínhamos para a posição. Raí era o jogador que ajudava ele mais à frente - disse.
Além disto, Lúcio Flávio foi taxativo sobre as hesitações da equipe.
- Todos nós ficamos insatisfeitos, claro que ninguém queria um resultado como esse. Não fizemos uma boa jornada. Tomamos gols rápidos no início dos dois tempos. No primeiro tempo, conseguimos uma reação rápida, no segundo tempo não foi possível - disse.
O Botafogo volta a campo no dia 7, uma segunda-feira, para encarar o Volta Redonda. A equipe tem 16 pontos e está na quarta colocação.
Crédito: 'Houvenojogodehojeumexageroaoresultado',dizLúcioFlávio(Foto:VitorSilva/Botafogo

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