'Foi meu melhor ano como jogador pelo Fluminense e espero dar continuidade a isso', afirma Calegari

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O fato de continuar em atividade no período de festas não é visto como algo incomum pelo versátil Calegari. Ocupando atualmente a lateral direita do Fluminense, o jovem destacou, em entrevista coletiva nesta quinta-feira que vive situação semelhante nas categorias de base do clube.

- Este ano é atípico no futebol profissional, mas na base a gente está treinando para a Copinha (Copa São Paulo de Futebol Júnior) neste momento. Além da preparação, tem de ver bem a ceia de Natal, descansar para dormir bem. No profissional também vem sendo assim, se cuidar ao máximo para fazer bons treinos e bons jogos - disse.

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O jogador de 18 anos fez um balanço positivo sobre sua primeira temporada entre os profissionais.

- Foi um ano ruim mundialmente, mas para mim, um ano de realizações. Foi meu melhor ano no Fluminense e espero dar continuidade a isso - declarou.

O lateral do Tricolor das Laranjeiras falou sobre o início oscilante sob o comando de Marcão. A equipe teve um empate com o Vasco e foi derrotada pelo Atlético-GO.

- Tivemos dois resultados que não esperávamos, mas o grupo vem muito fechado, independentemente da troca de treinadores. É dar continuidade. Acreditamos muito no Marcão e esperamos que a gente consiga imprimir o que fazemos nos treinos - e frisou, projetando o duelo com o São Paulo:

- Temos a expectativa de voltar a pontuar, o que é bem importante - completou.