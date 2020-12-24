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'Foi meu melhor ano como jogador pelo Fluminense e espero dar continuidade a isso', afirma Calegari

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, lateral-direito assegura estar acostumado a seguir em atividade no fim de ano e garante que grupo está 'fechado' com o técnico Marcão...
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Publicado em 

24 dez 2020 às 11:27

Publicado em 24 de Dezembro de 2020 às 11:27

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O fato de continuar em atividade no período de festas não é visto como algo incomum pelo versátil Calegari. Ocupando atualmente a lateral direita do Fluminense, o jovem destacou, em entrevista coletiva nesta quinta-feira que vive situação semelhante nas categorias de base do clube.
- Este ano é atípico no futebol profissional, mas na base a gente está treinando para a Copinha (Copa São Paulo de Futebol Júnior) neste momento. Além da preparação, tem de ver bem a ceia de Natal, descansar para dormir bem. No profissional também vem sendo assim, se cuidar ao máximo para fazer bons treinos e bons jogos - disse.
> Retrospectiva-2020: Luta contra a volta, títulos, eliminações e surpresa... A década do Fluminense em 12 fotos
O jogador de 18 anos fez um balanço positivo sobre sua primeira temporada entre os profissionais.
- Foi um ano ruim mundialmente, mas para mim, um ano de realizações. Foi meu melhor ano no Fluminense e espero dar continuidade a isso - declarou.
O lateral do Tricolor das Laranjeiras falou sobre o início oscilante sob o comando de Marcão. A equipe teve um empate com o Vasco e foi derrotada pelo Atlético-GO.
- Tivemos dois resultados que não esperávamos, mas o grupo vem muito fechado, independentemente da troca de treinadores. É dar continuidade. Acreditamos muito no Marcão e esperamos que a gente consiga imprimir o que fazemos nos treinos - e frisou, projetando o duelo com o São Paulo:
- Temos a expectativa de voltar a pontuar, o que é bem importante - completou.
O Fluminense mede forças com o São Paulo no sábado, às 20h30, no Maracanã.

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