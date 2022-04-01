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Foco, força e perna! Corinthians inicia mês de maratona, estreias, viagens e clássico

Timão terá estreias pelo Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, viagem para a Bolívia e Dérbi em abril...

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 abr 2022 às 07:00
Um jogo a cada quatro dias. O Corinthians não terá refresco, nem semana livre no mês de abril, que se inicia nesta sexta-feira (1º).Além de uma maratona intensa, com jogos por três competições diferentes, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores, o Timão terá pela frente os pesos emocionais de estrear em todos esses torneios e encarar no período uma mata-mata, contra a Portuguesa, pela terceira fase da Copa do Brasil, um clássico contra o Palmeiras, pela terceira rodada do Brasileirão, e o início da caminhada pela competição continental, principal objetivo corintiano nesta temporada.
> TABELA - Confira e simule a tabela da Libertadores> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros da história corintiana
Dos sete jogos do Corinthians em abril, quatro serão como visitantes, mas um deles será o Dérbi, que terá mando alviverde, mas que, de toda forma, será disputado em São Paulo. Outros dois jogos serão no Rio de Janeiro, na segunda rodada do Brasileirão, contra o Botafogo, e contra a Portuguesa carioca pela Copa do Brasil, partida que ainda não tem data definida, mas será na semana do dia 20 de abril.
Pela Libertadores, dos três jogos que serão disputados neste mês, somente a estreia, contra o Always Ready, da Bolívia, nesta terça-feira (5), às 21h30, será fora de casa. E dentre todos os jogos esse, que será disputado em La Paz, a 3.600 metros de altitude, é que o Timão chegará com um período de descanso. Serão nove dias entre a eliminação na semifinal do Paulistão, contra o São Paulo, e a estreia na Liberta.
Confira as datas, locais, horários e competições que o Corinthians jogará em abril:
05/04, 21h30 - Always Ready/BOL x Corinthians - Libertadores - La Paz​10/04, 10h - Botafogo x Corinthians - Campeonato Brasileiro - Rio de Janeiro​13/04, 21h - Corinthians x Deportivo Cali/COL - Libertadores - São Paulo ​16/04 - 19h - Corinthians x Avaí - Campeonato Brasileiro - São Paulo19, 20 ou 21/04 - Portuguesa-RJ x Corinthians - Copa do Brasil - Rio de Janeiro​23/04 - Palmeiras x Corinthians - Campeonato Brasileiro - São Paulo​26/04 - Corinthians x Boca Júniors - Libertadores - São Paulo
Crédito: Semjogoshámaisdeumasemana,TimãosepreparaparaaestreianaLiberta(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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