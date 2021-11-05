Fluminense x Sport: onde assistir, desfalques e prováveis escalações

Após a derrota para o Ceará fora de casa, o Fluminense se prepara para mais um desafio no Campeonato Brasileiro. Lutando pela classificação para a Libertadores, o Tricolor encara o Sport, que busca sair da zona de rebaixamento. Embora estejam em partes diferentes da tabela, ambas as equipes terão desfalques para a partida decisiva. O jogo, válido pela 30ª rodada, será transmitido pelo SporTV, Premiere e Tempo Real do LANCE!Na oitava colocação, com 39 pontos, o Fluminense busca se recuperar das derrotas para para o Santos e Ceará. Caso conquiste a vitória em casa, o clube de mantém seguro no G8 e pode subir para o sétimo lugar. O Sport, por outro lado, está na 17ª classificação e pode sair da zona de rebaixamento se vencer o Flu no Maracanã.Para o duelo, Marcão conta com o retorno de John Kennedy e Nonato, que cumpriram suspensão na última rodada. Além deles, o técnico terá outro 'reforço': Após se recuperar de lesão no dedo do pé esquerdo, Fred retorna aos gramados e deve iniciar a partida. A informação foi dada pelo "ge". Assim, Caio Paulista provavelmente fica como reserva para dar lugar à John Kennedy na ponta esquerda, enquanto Luiz Henrique vai para o lado direito.
Poupado nos últimos treinos por dores no joelho direito, o goleiro Marcos Felipe treinou com a equipe e pode ser titular se não sentir desconforto. Em contrapartida, Yago Felipe deve ser desfalque para o jogo. O volante havia sentido dores na coxa esquerda e não viajou com a equipe para Fortaleza.
> Confira a classificação da Série A do BrasileiroO Sport também tem desfalques. Gustavo Florentín, expulso na última rodada, cumpre suspensão. Mikael e Gustavo sofreram o terceiro cartão amarelo na partida contra o Atlético-GO e também irão cumprir suspensão. Barcia, que havia sentido desconforto na partida contra o Palmeiras, teve lesão detectada e não atua. Contudo, o Leão pode ter retornos: Everaldo, fora desde o jogo contra o Santos por lesão na coxa, viajou para o Rio e será reavaliado horas antes do confronto. A informação foi divulgada primeiramente pelo "ge".FICHA TÉCNICAFLUMINENSE x SPORT
Data/Hora: 06/11/2021, às 21hLocal: Maracanã (RJ)Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)Árbitro de vídeo: Marcio Henrique de Gois (SP)Onde ver: SporTV, Premiere e Tempo Real do LANCE!FLUMINENSE (Técnico: Marcão)Marcos Felipe (Muriel); Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro, Marlon; André, Martinelli e Jhon Arias; Luiz Henrique, John Kennedy e Fred.Suspensos: Ninguém.Desfalques: Hudson (transição), Ganso (recuperação de cirurgia no braço), Fred (lesão no dedo do pé esquerdo), Gabriel Teixeira (em transição) e Yago Felipe (dores na coxa direita).Pendurados: Lucca, Samuel Xavier, Jhon Arias, Danilo Barcelos e Nino.
SPORT (Técnico: Gustavo Florentín)Mailson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino, Sander; Zé Welison, Marcão, Hernanes, Cristiano; S. Tréllez e Paulinho Moccelin.Suspensos: Gustavo, Mikael e Gustavo Florentín.Desfalques: Barcia (lesão na coxa), Neilton (recuperação de cirurgia no tornozelo), Thiago Lopes (lesão no tornozelo esquerdo) e João Igor (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho).Pendurados: Ronaldo Henrique, Paulinho Moccelin e Mailson.