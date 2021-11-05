Fluminense x Sport: onde assistir, desfalques e prováveis escalações

Após a derrota para o Ceará fora de casa, o Fluminense se prepara para mais um desafio no Campeonato Brasileiro. Lutando pela classificação para a Libertadores, o Tricolor encara o Sport, que busca sair da zona de rebaixamento. Embora estejam em partes diferentes da tabela, ambas as equipes terão desfalques para a partida decisiva. O jogo, válido pela 30ª rodada, será transmitido pelo SporTV, Premiere e Tempo Real do LANCE!Na oitava colocação, com 39 pontos, o Fluminense busca se recuperar das derrotas para para o Santos e Ceará. Caso conquiste a vitória em casa, o clube de mantém seguro no G8 e pode subir para o sétimo lugar. O Sport, por outro lado, está na 17ª classificação e pode sair da zona de rebaixamento se vencer o Flu no Maracanã.Para o duelo, Marcão conta com o retorno de John Kennedy e Nonato, que cumpriram suspensão na última rodada. Além deles, o técnico terá outro 'reforço': Após se recuperar de lesão no dedo do pé esquerdo, Fred retorna aos gramados e deve iniciar a partida. A informação foi dada pelo "ge". Assim, Caio Paulista provavelmente fica como reserva para dar lugar à John Kennedy na ponta esquerda, enquanto Luiz Henrique vai para o lado direito.