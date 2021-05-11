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Libertadores

Fluminense x Santa Fé (COL): prováveis times, onde ver e palpites

Equipes duelam em jogo válido pela quarta rodada da Libertadores. Jogo será nesta quarta-feira, às 21h, no Maracanã

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 17:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mai 2021 às 17:42
Fluminense e Santa Fé duelam pela quarta rodada da Libertadores Crédito:  Arte LANCE!
Após ter uma jornada com duas partidas fora de casa, mais de 20 mil km percorridos e mudanças repentinas dos locais dos jogos, o Tricolor finalmente volta a mandar um duelo da Libertadores no Maracanã. Assim, nesta quarta-feira (12), Fluminense e Santa Fé (COL) se enfrentam no estádio, às 21h (de Brasília), em confronto válido pela quarta rodada da competição.
Embora tenha se desgastado com muitas viagens nas últimas semanas, o Flu chega embalado para duelar contra o time colombiano. Isso porque, a equipe de Roger Machado conseguiu, no último domingo, a classificação para a final do Campeonato Carioca, após vencer a Portuguesa-RJ por 3 a 1, e somar 4 a 1 no agregado.
Além disso, o Tricolor conta com a vantagem de já ter vencido o Santa Fé na competição. Na partida válida pela segunda rodada, o Fluminense superou a altitude de 1.480m da cidade de Armênia e, com um a menos, conquistou seus primeiros três pontos no torneio Sul-Americano.
Caso saia vitoriosa do Maracanã, a equipe carioca pode encaminhar sua classificação às oitavas de final. Isso porque, em caso de vitória, o Flu somaria oito pontos e deixaria o Santa Fe praticamente eliminado com apenas dois pontos, na lanterna do grupo. Assim, se o outro duelo terminar em igualdade - Junior Barranquila (COL) x River Plate (ARG) -, o Junior ficaria também estacionado com três pontos, enquanto o River seria o mais próximo do Flu, com seis pontos.
O Santa Fé, por sua vez, se encontra em uma situação delicada na competição. Sem nenhuma vitória até agora, a equipe colombiana empatou com o River Plate por 0 a 0, em casa, na última rodada. Outro porém é que na semana passada, o time ainda foi eliminado do Campeonato Colombiano nas quartas de final, após perder no agregado para o Junior Barranquilla.

FICHA TÉCNICA:  FLUMINENSE X SANTA FE

  • Data/Hora: 12/05/2021, às 21h (de Brasília)
  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Árbitro: Eber Aquino (PAR) 

  • Onde assistir: Conmebol TV 

  • FLUMINENSE: Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Yago Felipe, Martinelli e Nenê; Luiz Henrique, Fred e Kayky. Técnico: Roger Machado. 
  • INDEPENDIENTE SANTA FE: Castellanos; Carlos Arboleda, Torijano, Jeisson Palacios e Delgado; Giraldo, Pico e Serje; Osorio, Árias e Jorge Ramos. Técnico: Harold Rivera 

  • PALPITES: Na redação do LANCE!, 100% das pessoas apostam na vitória do Fluminense contra a equipe colombiana.

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