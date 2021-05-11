Fluminense x Santa Fé (COL): prováveis times, onde ver e palpites

Fluminense e Santa Fé duelam pela quarta rodada da Libertadores Crédito: Arte LANCE!

Após ter uma jornada com duas partidas fora de casa, mais de 20 mil km percorridos e mudanças repentinas dos locais dos jogos, o Tricolor finalmente volta a mandar um duelo da Libertadores no Maracanã. Assim, nesta quarta-feira (12), Fluminense e Santa Fé (COL) se enfrentam no estádio, às 21h (de Brasília), em confronto válido pela quarta rodada da competição.

Embora tenha se desgastado com muitas viagens nas últimas semanas, o Flu chega embalado para duelar contra o time colombiano. Isso porque, a equipe de Roger Machado conseguiu, no último domingo, a classificação para a final do Campeonato Carioca, após vencer a Portuguesa-RJ por 3 a 1, e somar 4 a 1 no agregado.

Além disso, o Tricolor conta com a vantagem de já ter vencido o Santa Fé na competição. Na partida válida pela segunda rodada, o Fluminense superou a altitude de 1.480m da cidade de Armênia e, com um a menos, conquistou seus primeiros três pontos no torneio Sul-Americano.

Caso saia vitoriosa do Maracanã, a equipe carioca pode encaminhar sua classificação às oitavas de final. Isso porque, em caso de vitória, o Flu somaria oito pontos e deixaria o Santa Fe praticamente eliminado com apenas dois pontos, na lanterna do grupo. Assim, se o outro duelo terminar em igualdade - Junior Barranquila (COL) x River Plate (ARG) -, o Junior ficaria também estacionado com três pontos, enquanto o River seria o mais próximo do Flu, com seis pontos.

O Santa Fé, por sua vez, se encontra em uma situação delicada na competição. Sem nenhuma vitória até agora, a equipe colombiana empatou com o River Plate por 0 a 0, em casa, na última rodada. Outro porém é que na semana passada, o time ainda foi eliminado do Campeonato Colombiano nas quartas de final, após perder no agregado para o Junior Barranquilla.

FICHA TÉCNICA: FLUMINENSE X SANTA FE