futebol

Fluminense x Portuguesa: prováveis times, desfalques e onde assistir

Mesmo com mudanças na equipe, Tricolor das Laranjeiras tenta se manter na caça à liderança da Taça Guanabara. Lusinha busca...

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 19:34

LanceNet

Embalado por três vitórias consecutivas (duas delas em clássicos), o Fluminense vai a campo neste domingo (13) para mais um desafio no Campeonato Carioca. Às 16h, no Nilton Santos, a equipe entra em campo para o confronto com a Portuguesa, em jogo válido pela sexta rodada da Taça Guanabara.O Tricolor das Laranjeiras trará mudanças para o duelo. O técnico Abel Braga tende a poupar jogadores pensando na preparação para a partida contra o Millionarios (COL). Apenas o lateral Cris Silva deve atuar como titular.
O goleiro Fábio, o meio-campista Nathan e o atacante Germán Cano estão entre os prováveis titulares tricolores. O Fluminense tem 12 pontos e é vice-líder (tem um ponto a menos que o Vasco).
A Portuguesa, por sua vez, não deve ter alterações em relação à equipe que encarou o Vasco. A equipe deposita as fichas em Romarinho e Bruno Santos. A Lusinha tem 7 pontos (está a três do Flamengo, que ocupa a quarta colocação).
FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE x PORTUGUESA
Data-Hora: 13-02-22 - 16hEstádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ) e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (RJ)Onde assistir: Rede Record, PPV do Carioca e Cariocão Play
FLUMINENSE: Fábio, David Duarte, Manoel e Luccas Claro; Calegari, Martinelli, Nonato, Nathan e Cris Silva; Jhon Arias e Germán Cano. Técnico: Abel Braga
Suspensos: Felipe Melo
Lesionados: Pineida (desconforto muscular no músculo posterior da coxa direita), Marlon (edema no joelho direito), John Kennedy (cirurgia no pé) e Luan Freitas (cirurgia no joelho)
PORTUGUESA: Carlão; Watson, Marcão, Leandro Amaro e Sanchez; Sidney, Jhonnata e Patrick (Cafu); Maikinho, Romarinho e Bruno Santos (Júnior Pirambu). Técnico: Marcus Paulo Grippi
Suspensos: Ninguém
Lesionados: Ninguém
Crédito: Nathan é um dos jogadores que receberão chance entre os titulares neste domingo (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

