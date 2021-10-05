Fluminense x Fortaleza: onde assistir, horário e prováveis escalações

Nesta quarta-feira, o Fluminense recebe o Fortaleza no Maracanã, às 21h30, em jogo válido pela 24ª rodada do Brasileiro. Pela primeira vez desde o início da pandemia, o jogo do Tricolor carioca contará com o apoio da torcida na partida que pode valer o acesso à zona de classificação da Libertadores 2022. O Fluminense encara o Leão com um desfalque a mais: Martinelli, que estava pendurado, levou um cartão amarelo no duelo contra o RB Bragantino, válido pela 22ª rodada do campeonato. Por outro lado, o time pode contar com o retorno de Samuel Xavier, mas ainda não há certeza. Yago Felipe se machucou na última partida e também é dúvida.