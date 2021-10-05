Fluminense x Fortaleza: onde assistir, horário e prováveis escalações

Nesta quarta-feira, o Fluminense recebe o Fortaleza no Maracanã, às 21h30, em jogo válido pela 24ª rodada do Brasileiro. Pela primeira vez desde o início da pandemia, o jogo do Tricolor carioca contará com o apoio da torcida na partida que pode valer o acesso à zona de classificação da Libertadores 2022. O Fluminense encara o Leão com um desfalque a mais: Martinelli, que estava pendurado, levou um cartão amarelo no duelo contra o RB Bragantino, válido pela 22ª rodada do campeonato. Por outro lado, o time pode contar com o retorno de Samuel Xavier, mas ainda não há certeza. Yago Felipe se machucou na última partida e também é dúvida.
> Confira a classificação da Série A do BrasileiroJá o Fortaleza conta com o retorno de Lucas Crispim. O meia não participou do jogo contra o Atlético-GO pois estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em quarto lugar, o time de Vojvoda pode chegar à terceira colocação da tabela caso vença o confronto fora de casa. FICHA TÉCNICA FLUMINENSE x FORTALEZA Data/Hora: 06/10/2021, às 21h30Local: Maracanã (RJ)Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior (PR)Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Ivan Carlos Bohn (PR)Onde assistir: TV Globo, Premiere e Tempo Real do FLUMINENSE (Técnico: Marcão)Marcos Felipe; Samuel Xavier (Calegari), Nino, Luccas Claro, Danilo Barcelos; André, Nonato e Yago Felipe (Wellington); Luiz Henrique, Caio Paulista e FredDesfalques: Manoel (transição), Ganso (cirurgia no braço), Hudson (lesão ligamentar)Pendurados: Luccas Claro e NinoSuspensos: MartinelliFORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)Felipe Alves; Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi; Yago Pikachu, Felipe, Éderson, Lucas Lima, Lucas Crispim; David e Wellington Paulista (Robson)Desfalques: NinguémPendurados: Felipe Alves, Titi, Benevenuto, Jussa, Ronald, Mateus Vargas, Robson e Igor TorresSuspensos: Ninguém