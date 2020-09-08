Fluminense x Flamengo: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Protagonistas da decisão do Campeonato Carioca deste ano, Fluminense e Flamengo voltam a se encontrar no Maracanã, desta vez pela oitava rodada do Brasileirão. Separadas por apenas três pontos na tabela, com o Tricolor em oitavo e o Rubro-Negro em quinto, as equipes fazem um confronto direto para seguir na parte de cima da competição.O time de Odair Hellmann chega em baixa após um empate com o Atlético-GO em casa e uma derrota de virada para o São Paulo no Morumbi. Além disso, o treinador perdeu um de seus jogadores mais importantes, o atacante Evanilson, vendido para o Porto (POR). Portanto, o dilema para escalar o ataque continua forte nas Laranjeiras.