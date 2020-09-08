Fluminense x Flamengo: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Protagonistas da decisão do Campeonato Carioca deste ano, Fluminense e Flamengo voltam a se encontrar no Maracanã, desta vez pela oitava rodada do Brasileirão. Separadas por apenas três pontos na tabela, com o Tricolor em oitavo e o Rubro-Negro em quinto, as equipes fazem um confronto direto para seguir na parte de cima da competição.O time de Odair Hellmann chega em baixa após um empate com o Atlético-GO em casa e uma derrota de virada para o São Paulo no Morumbi. Além disso, o treinador perdeu um de seus jogadores mais importantes, o atacante Evanilson, vendido para o Porto (POR). Portanto, o dilema para escalar o ataque continua forte nas Laranjeiras.
Já o Flamengo completou três vitórias consecutivas e começa a dar mais tranquilidade ao trabalho do treinador Domènec Torrent. A equipe, porém, terá desfalques importantes. Os goleiros Diego Alves e César continuam em tratamento de Covid-19, enquanto Bruno Henrique, Pedro Rocha e João Lucas estão no departamento médico.
FICHA TÉCNICAFLUMINENSE X FLAMENGO
Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Data e hora: 9 de setembro de 2020, às 21h30Árbitro: Raphael Claus (Fifa/SP)Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa/SP) e Neuza Ines Back (Fifa/SP)Árbitro de vídeo: Luiz Flávio de Oliveira (Fifa/SP)Onde ver: Globo, Premiere e tempo real do LANCE!FLUMINENSE (Técnico: Odair Hellmann)Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro, Egídio; Yuri, Dodi, Nenê; Michel Araújo, Marcos Paulo (Fred) e Wellington Silva.
Desfalques: Frazan, lesionado, Muriel e Fred, dúvidasPendurados: Fred, Ganso e NinoSuspensos: Ninguém
FLAMENGO (Técnico: Domènec Torrent)Gabriel Batista; Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís (Renê); Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Michael e Gabriel Barbosa.
Desfalques: Diego Alves e César, ambos com Covid-19, e Bruno Henrique, João Lucas e Pedro Rocha, lesionados.Pendurados: Everton Ribeiro, Diego, Gerson e Gabriel Barbosa.Suspensos: Ninguém
Palpites: Na redação do LANCE!, 65% apostam na vitória do Flamengo, enquanto 15% acham que o Fluminense sairá vitorioso e 20% acreditam no empate.