Fluminense x Duque de Caxias: onde assistir e prováveis escalações da segunda rodada do Carioca Feminino

Neste sábado, as Guerreiras do Fluzão entram em campo para a segunda rodada do Carioca Feminino. Desta vez, o Fluminense enfrenta o Duque de Caxias, às 15h, no CT Vale das Laranjeiras. Após a vitória na estreia, o Tricolor busca somar mais três pontos para se manter no topo na tabela.Na primeira rodada da competição, as Guerreiras golearam o Pérolas Negras por 5 a 0, também no CT Vale das Laranjeiras. Já o Duque de Caxias sofreu uma goleada por 5 a 0 para o Flamengo, no Estádio CEFAN, e irá buscar a primeira vitória nesta edição do estadual em Xerém.FICHA TÉCNICAFLUMINENSE x DUQUE DE CAXIAS
Data/Hora: 09/10/21, às 15hLocal: CT Vale das LaranjeirasÁrbitro: Anderson de Souza MendesAssistentes: Thainá Cristina da Batista Pareto e Evelyn Mendes SoaresOnde assistir: FluTV
FLUMINENSE (Técnica: Thaissan Passos)Nicole; Jéssica Bahia, Dani Serrão, Roberta Santos e Fernanda; Maria Luiza, Andresa Ferreira, Luany e Rivena; Ronaldinha e Elisa AmorimDesfalques: Verônica (fratura no rádio)Penduradas: Ninguém
DUQUE DE CAXIAS (Técnico: Luiz Carlos Lacerda)Eliane; Amorim, J. Elias, Melo e Santana; Camyla, Diellie, Rato; Félix, G. Silva e Vitória.Desfalques: NinguémPenduradas: Ninguém