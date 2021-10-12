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Fluminense x Barcelona-RJ: Prováveis times, horários e onde assistir o Carioca Feminino

Após fratura e cirurgia no braço, Verônica desfalca o Flu no confronto; Barcelona ainda não venceu na competição e tem o pior saldo de gols...
LanceNet

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Publicado em 

12 out 2021 às 17:48

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 17:48

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Nesta quarta-feira, as Guerreiras do Fluzão entram em campo novamente. O Fluminense enfrenta o Barcelona-RJ, às 10h, no CT Vale das Laranjeiras, em jogo válido pela terceira rodada do Carioca Feminino. Com apenas um desfalque, o a técnica Thaissan Passos vem experimentado possibilidades nas escalações e deve seguir o mesmo esquema da goleada na segunda partida da competição. A partida será transmitida pela FluTV.Em quarto lugar na tabela, o Flu vem de duas vitórias e recebe o visitante confiante por mais três pontos após bater o Pérolas Negras e Duque de Caxias. Verônica, que fraturou o braço durante treinamento e precisou passar por cirurgia no rádio, é o desfalque para a partida. O Barcelona-RJ, por outro lado, ainda não conquistou pontos e, com o pior saldo de gols do Carioca, está na última posição na classificação.
> Confira a classificação da Série A do BrasileiroFICHA TÉCNICAFLUMINENSE x BARCELONA-RJ​Data/Hora: 13/10/21, às 10hLocal: CT Vale das Laranjeiras, Xerém (RJ)Árbitro: Lucas de Melo Maciel BarcelosAssistentes: Alessilma da Silva Nascimento e Marcelo Araújo OssilmoOnde assistir: FluTV
FLUMINENSE (Técnica: Thaissan Passos)​Sol, Jéssica Bahia, Dani Serrão, Roberta Santos, Fernanda; Maria Luiza, Luiza Travassos, Luany; Rivena, Ronaldinha e Luiza Amorim.
Barcelona-RJ (Técnico: Erivelto Gomes)​Alê, Nicole, Gu, Rosi, Dayse; Thayná, Rayza, Ster; Tay, Sussu, T. Lima.

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