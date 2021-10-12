Fluminense x Barcelona-RJ: Prováveis times, horários e onde assistir o Carioca Feminino

Nesta quarta-feira, as Guerreiras do Fluzão entram em campo novamente. O Fluminense enfrenta o Barcelona-RJ, às 10h, no CT Vale das Laranjeiras, em jogo válido pela terceira rodada do Carioca Feminino. Com apenas um desfalque, o a técnica Thaissan Passos vem experimentado possibilidades nas escalações e deve seguir o mesmo esquema da goleada na segunda partida da competição. A partida será transmitida pela FluTV.Em quarto lugar na tabela, o Flu vem de duas vitórias e recebe o visitante confiante por mais três pontos após bater o Pérolas Negras e Duque de Caxias. Verônica, que fraturou o braço durante treinamento e precisou passar por cirurgia no rádio, é o desfalque para a partida. O Barcelona-RJ, por outro lado, ainda não conquistou pontos e, com o pior saldo de gols do Carioca, está na última posição na classificação.