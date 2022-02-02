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Fluminense x Audax Rio: prováveis times, desfalques e onde assistir o jogo do Carioca

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira, no Estádio Luso-Brasileiro, em confronto válido pela terceira rodada da Taça Guanabara...

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 19:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 fev 2022 às 19:53
Depois de se recuperar na última rodada, o Fluminense volta a entrar em campo pela Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Nesta quinta-feira, o Tricolor enfrenta o Audax Rio, no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, às 20h15, para tentar engatar uma sequência positiva na terceira partida da competição.O Flu perdeu para o Bangu na estreia, mas bateu o Madureira no último fim de semana e conquistou os primeiros pontos no Estadual. A dúvida no time de Abel Braga é sobre a manutenção do esquema e como fazer o time jogar, algo que só aconteceu no segundo tempo domingo. Luiz Henrique deve se manter entre os titulares, mas o treinador deve mandar uma equipe quase toda reserva. No próximo domingo, o Fluminense enfrenta o Flamengo.
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Já o Audax Rio ainda não venceu neste Estadual. A equipe estreou com um empate com o Nova Iguaçu em Saquarema e depois foi derrotado pela Portuguesa por 1 a 0 no Luso-Brasileiro, palco do jogo desta quinta. O time de Angra dos Reis começou a terceira rodada na 10ª posição, com um ponto.FICHA TÉCNICAFLUMINENSE X AUDAX RIO
Data/Hora: 03/02/2022, às 20h15Local: Estádio Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Wagner do Nascimento MagalhãesAssistentes: Daniel do Espírito Santo Parro e Rafael Sepeda de SouzaOnde assistir: pay-per-view e tempo real do LANCE!
FLUMINENSE (Técnico: Abel Braga)Fábio; David Duarte, Manoel e Luccas Claro; Calegari, Martinelli, Yago Felipe e Pineida; Luiz Henrique, Arias e Cano.
Desfalques: Luan Freitas (cirurgia no joelho), John Kennedy (fratura no pé)Pendurados: NinguémSuspensos: Ninguém
AUDAX RIO (Técnico: Alex Alves)Max, Léo Fernandes (Lucas Mota), Lucão, Kayck, Romarinho, Julinho (Joã Victor), Danilo, Fernando, Lessa, Misael e Fidel (Carlinhos).
Pendurados: Romarinho e DaniloSuspensos: Ninguém
Crédito: FluminensevenceuoMadureiranaúltimarodadadoCariocaeagorapegaoAudax(Foto:MailsonSantana/FFC

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