Fluminense x Audax Rio: prováveis times, desfalques e onde assistir o jogo do Carioca

Depois de se recuperar na última rodada, o Fluminense volta a entrar em campo pela Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Nesta quinta-feira, o Tricolor enfrenta o Audax Rio, no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, às 20h15, para tentar engatar uma sequência positiva na terceira partida da competição.O Flu perdeu para o Bangu na estreia, mas bateu o Madureira no último fim de semana e conquistou os primeiros pontos no Estadual. A dúvida no time de Abel Braga é sobre a manutenção do esquema e como fazer o time jogar, algo que só aconteceu no segundo tempo domingo. Luiz Henrique deve se manter entre os titulares, mas o treinador deve mandar uma equipe quase toda reserva. No próximo domingo, o Fluminense enfrenta o Flamengo.