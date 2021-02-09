Fluminense x Atlético-MG: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O Campeonato Brasileiro se encaminha para a reta final e as disputas estão acirradas. Nesta quarta-feira, no Maracanã, Fluminense e Atlético-MG fazem o que pode ser considerado um confronto direto por uma vaga no G4 e, consequentemente, diretamente na fase de grupos da Libertadores. As equipes, atualmente separadas por quatro pontos, entram em campo às 21h30, pela 35ª rodada.

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O Flu é o quinto colocado, com 56 pontos, e, em caso de vitória, garante o retorno à Libertadores, pelo menos na fase preliminar, depois de oito anos. A briga, então, será contra Galo e São Paulo pelas quatro vagas diretas. O time comandado por Marcão vem embalado com cinco jogos sem derrota, sendo três vitórias seguidas. O único desfalque é o meia Paulo Henrique Ganso, ainda se recuperando de cirurgia de apêndice.

Já a equipe de Jorge Sampaoli está em terceiro, com 60 pontos, seis a menos do que o Internacional, líder do campeonato e que ainda joga na rodada. O Flamengo, segundo tem 65. O Galo vem de uma derrota contra o Goiás e venceu apenas cinco das últimas 10 partidas. Os desfalques são o volante Jair, suspenso, o atacante Keno, lesionado, e Matías Zaracho, cortado da delegação.

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FICHA TÉCNICAFLUMINENSE X ATLÉTICO-MG

Data/Hora: 10/02/2021, às 21h30Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (FIFA - SP)Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA - SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)Árbitro de vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)Onde ver: Globo, Premiere e tempo real do LANCE!FLUMINENSE (Técnico: Marcão)Marcos Felipe; Calegari, Luccas Claro (Matheus Ferraz), Nino e Egídio; Martinelli, Yago Felipe e Nenê; Luiz Henrique, Fred e Lucca.

Desfalques: Paulo Henrique Ganso (cirurgia de apêndice) e Wellington Silva (coxa esquerda)Pendurados: Egídio, Martinelli, Calegari, Danilo Barcelos, Fernando Pacheco, Matheus Ferraz, Michel Araújo, Igor Julião, André e NenêSuspensos: Ninguém

ATLÉTICO-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Alan Franco e Hyoran; Savarino, Sasha e Vargas.

Desfalques: Keno (lesionado) e Zaracho (recuperação fisica)Pendurados: Allan, Mariano, Guga, Jorge Sampaoli, Gabriel, Hyoran, Igor Rabello e Dylan BorreroSuspensos: Jair