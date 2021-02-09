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futebol

Fluminense x Atlético-MG: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Tricolor pode garantir vaga na Libertadores e o Galo ainda pensa em se manter na briga pelo título do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

09 fev 2021 às 18:30

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 18:30

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O Campeonato Brasileiro se encaminha para a reta final e as disputas estão acirradas. Nesta quarta-feira, no Maracanã, Fluminense e Atlético-MG fazem o que pode ser considerado um confronto direto por uma vaga no G4 e, consequentemente, diretamente na fase de grupos da Libertadores. As equipes, atualmente separadas por quatro pontos, entram em campo às 21h30, pela 35ª rodada.
> Veja os jogadores mais utilizados pelo Fluminense durante a temporada
O Flu é o quinto colocado, com 56 pontos, e, em caso de vitória, garante o retorno à Libertadores, pelo menos na fase preliminar, depois de oito anos. A briga, então, será contra Galo e São Paulo pelas quatro vagas diretas. O time comandado por Marcão vem embalado com cinco jogos sem derrota, sendo três vitórias seguidas. O único desfalque é o meia Paulo Henrique Ganso, ainda se recuperando de cirurgia de apêndice.
Já a equipe de Jorge Sampaoli está em terceiro, com 60 pontos, seis a menos do que o Internacional, líder do campeonato e que ainda joga na rodada. O Flamengo, segundo tem 65. O Galo vem de uma derrota contra o Goiás e venceu apenas cinco das últimas 10 partidas. Os desfalques são o volante Jair, suspenso, o atacante Keno, lesionado, e Matías Zaracho, cortado da delegação.
VEJA E SIMULE A TABELA DO BRASILEIRÃO
FICHA TÉCNICAFLUMINENSE X ATLÉTICO-MG
Data/Hora: 10/02/2021, às 21h30Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (FIFA - SP)Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA - SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)Árbitro de vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)Onde ver: Globo, Premiere e tempo real do LANCE!FLUMINENSE (Técnico: Marcão)Marcos Felipe; Calegari, Luccas Claro (Matheus Ferraz), Nino e Egídio; Martinelli, Yago Felipe e Nenê; Luiz Henrique, Fred e Lucca.
Desfalques: Paulo Henrique Ganso (cirurgia de apêndice) e Wellington Silva (coxa esquerda)Pendurados: Egídio, Martinelli, Calegari, Danilo Barcelos, Fernando Pacheco, Matheus Ferraz, Michel Araújo, Igor Julião, André e NenêSuspensos: Ninguém
ATLÉTICO-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Alan Franco e Hyoran; Savarino, Sasha e Vargas.
Desfalques: Keno (lesionado) e Zaracho (recuperação fisica)Pendurados: Allan, Mariano, Guga, Jorge Sampaoli, Gabriel, Hyoran, Igor Rabello e Dylan BorreroSuspensos: Jair
Palpites: Na redação do LANCE!, 40% apostam na vitória do Fluminense, 40% no empate e os outros 20% no triunfo do Atlético-MG.

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