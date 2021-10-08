Fluminense x Atlético-GO: onde assistir, horário e prováveis escalações da rodada do Brasileiro

Neste sábado, o Fluminense recebe o Atlético-GO no Maracanã, às 16h30, em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. No segundo encontro com a torcida após a volta do público, o time busca a recuperação da derrota para o Fortaleza e se aproximar da zona de classificação da Libertadores 2022. A partida será transmitida pela TV Globo, Premiere e Tempo Real do LANCE!Para o duelo, o Fluminense conta com o retorno de Martinelli, que cumpriu suspensão na última rodada. Por outro lado, Gabriel Teixeira, que sentiu a coxa na partida de quarta-feira, é dúvida na relação do elenco. Manoel, Ganso e Hudson seguem no departamento médico do clube.O Atlético-GO também tem um retorno: o lateral-esquerdo Igor Cariús, desfalque na derrota para o Athletico-PR, está de volta após cumprir suspensão. O zagueiro Lucas Halter, que sofreu uma lesão grave no tendão de Aquiles do pé esquerdo, tem previsão de voltar somente em 2022.> Confira a classificação da Série A do BrasileiroFICHA TÉCNICAFLUMINENSE x ATLÉTICO-GO
Data/Hora: 09/10/21, às 16h30Local: Maracanã (RJ)Árbitro: Edina Alves Batista (SP)Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Leila Naiara da Cruz (DF)Árbitro de vídeo: Marcio Henrique de Goias (SP)Onde assistir: TV Globo, Premiere e Tempo Real do FLUMINENSE (Técnico: Marcão)Marcos Felipe; Calegari (Samuel Xavier), Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; André, Martinelli e Yago Felipe; Luiz Henrique, Caio Paulista e Fred.Desfalques: Manoel (transição), Ganso (cirurgia no braço), Hudson (lesão ligamentar).Pendurados: Luccas Claro e Nino.
ATLÉTICO-GO (Técnico: Eduardo Souza)Fernando Miguel; Arnaldo, Wanderson e Éder ; Willian Maranhão, Baralhas, Matheus Barbosa e João Paulo; Ronald, Zé Roberto e André Luís.Desfalques: Lucas Halter (lesão no pé esquerdo).Pendurados: João Paulo, Natanael, Wanderson e Baralhas.