Fluminense x Atlético-GO: onde assistir, horário e prováveis escalações da rodada do Brasileiro

Neste sábado, o Fluminense recebe o Atlético-GO no Maracanã, às 16h30, em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. No segundo encontro com a torcida após a volta do público, o time busca a recuperação da derrota para o Fortaleza e se aproximar da zona de classificação da Libertadores 2022. A partida será transmitida pela TV Globo, Premiere e Tempo Real do LANCE!Para o duelo, o Fluminense conta com o retorno de Martinelli, que cumpriu suspensão na última rodada. Por outro lado, Gabriel Teixeira, que sentiu a coxa na partida de quarta-feira, é dúvida na relação do elenco. Manoel, Ganso e Hudson seguem no departamento médico do clube.O Atlético-GO também tem um retorno: o lateral-esquerdo Igor Cariús, desfalque na derrota para o Athletico-PR, está de volta após cumprir suspensão. O zagueiro Lucas Halter, que sofreu uma lesão grave no tendão de Aquiles do pé esquerdo, tem previsão de voltar somente em 2022.> Confira a classificação da Série A do BrasileiroFICHA TÉCNICA​FLUMINENSE x ATLÉTICO-GO