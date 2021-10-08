Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fluminense x Atlético-GO: onde assistir, horário e prováveis escalações da rodada do Brasileiro
futebol

Fluminense x Atlético-GO: onde assistir, horário e prováveis escalações da rodada do Brasileiro

Tricolor volta a contar com Martinelli, enquanto Dragão tem o retorno de Igor Cariús; Equipes se enfrentam no Maracanã, às 16h, neste sábado...

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 17:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 out 2021 às 17:39
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
Neste sábado, o Fluminense recebe o Atlético-GO no Maracanã, às 16h30, em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. No segundo encontro com a torcida após a volta do público, o time busca a recuperação da derrota para o Fortaleza e se aproximar da zona de classificação da Libertadores 2022. A partida será transmitida pela TV Globo, Premiere e Tempo Real do LANCE!Para o duelo, o Fluminense conta com o retorno de Martinelli, que cumpriu suspensão na última rodada. Por outro lado, Gabriel Teixeira, que sentiu a coxa na partida de quarta-feira, é dúvida na relação do elenco. Manoel, Ganso e Hudson seguem no departamento médico do clube.O Atlético-GO também tem um retorno: o lateral-esquerdo Igor Cariús, desfalque na derrota para o Athletico-PR, está de volta após cumprir suspensão. O zagueiro Lucas Halter, que sofreu uma lesão grave no tendão de Aquiles do pé esquerdo, tem previsão de voltar somente em 2022.> Confira a classificação da Série A do BrasileiroFICHA TÉCNICA​FLUMINENSE x ATLÉTICO-GO
Data/Hora: 09/10/21, às 16h30Local: Maracanã (RJ)Árbitro: Edina Alves Batista (SP)Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Leila Naiara da Cruz (DF)Árbitro de vídeo: Marcio Henrique de Goias (SP)Onde assistir: TV Globo, Premiere e Tempo Real do FLUMINENSE (Técnico: Marcão)​Marcos Felipe; Calegari (Samuel Xavier), Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; André, Martinelli e Yago Felipe; Luiz Henrique, Caio Paulista e Fred.Desfalques: Manoel (transição), Ganso (cirurgia no braço), Hudson (lesão ligamentar).​Pendurados: Luccas Claro e Nino.
ATLÉTICO-GO (Técnico: Eduardo Souza)​Fernando Miguel; Arnaldo, Wanderson e Éder ; Willian Maranhão, Baralhas, Matheus Barbosa e João Paulo; Ronald, Zé Roberto e André Luís.Desfalques: Lucas Halter (lesão no pé esquerdo).Pendurados: João Paulo, Natanael, Wanderson e Baralhas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026
Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados