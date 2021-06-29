Fluminense x Athletico: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Há três partidas sem vencer, o Fluminense quer voltar a conquistar os três pontos para subir na tabela. No entanto, nesta quarta-feira, o desafio será complicado. No Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, o Tricolor tem pela frente o Athletico Paranaense, atual vice-líder do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 16h e não terá transmissão na televisão, apenas em tempo real no LANCE!.

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O Flu vem de um empate por 1 a 1 com o Corinthians e tem sofrido com o desgaste por conta do número excessivo de partidas consecutivas. O técnico Roger Machado deve ter a volta de Fred e Nene, poupados na rodada passada. Caio Paulista e Samuel Xavier seguem fora. Abel Hernández está suspenso após ser expulso. O Fluminense é o nono colocado, com 10 pontos.

Segundo colocado do Brasileiro, o Athletico soma 13 pontos e tem uma derrota nas últimas 13 partidas. No entanto, tem um empate com a Chapecoense e perdeu para o Bahia nas rodadas anteriores da competição. A boa notícia é o retorno de Nikão. O jogador se recuperou de dores musculares na coxa e deve ser relacionado. Marcinho e Richard, suspensos na rodada passada, também voltam.

Veja a tabela do Brasileirão

FICHA TÉCNICA:FLUMINENSE X ATHLETICO PARANAENSE

Data/Hora: 30/06/2021, às 16hLocal: Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ)Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)Assistentes: Ricardo Junio de Souza (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)Árbitro de vídeo: Vinicius Furlan (SP)Onde ver: Apenas tempo real do LANCE!. Sem transmissão na TVFLUMINENSE (Técnico: Roger Machado)Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe e Nene; Gabriel Teixeira, Cazares e Fred.

Desfalques: Hudson (lesão ligamentar), Caio Paulista e Samuel Xavier (dores na coxa esquerda)Suspensos: Abel Hernández (vermelho direto)Pendurados: Luiz Henrique, Roger Machado (técnico) e Abel Hernández

ATHLETICO PARANAENSE (Técnico: Antonio Oliveira)Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo; Marcinho, Richard, Christian e Abner; Terans, Vitinho e Matheus Babi.

Desfalques: NinguémSuspensos: NinguémPendurados: Ninguém