Fluminense vence o Vasco e segue invicto no Carioca Feminino

O Fluminense manteve a invencibilidade no Campeonato Carioca ao vencer o Vasco por 3 a 0, nesta quarta-feira, em Laranjeiras, pela 8ª rodada. Os gols foram marcados por Roberta Santos, ainda no primeiro tempo, além de Ronaldinha e Luany, na segunda etapa. Com isso, o Tricolor se mantém na liderança.O resultado deixa o Flu com 24 pontos e isolado em primeiro lugar. O Flamengo vem em seguida, com 22, e depois o Botafogo soma 20, ficando à frente do Vasco, que tem 18. O Tricolor segue sendo a única equipe que ainda não perdeu e nem sofreu gols.