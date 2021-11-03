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futebol

Fluminense vence o Vasco e segue invicto no Carioca Feminino

Tricolor está isolado na liderança da competição, enquanto o Cruz-Maltino fica em quarto lugar; jogo foi válido pela 8ª rodada...
LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2021 às 18:40

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 18:40

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
O Fluminense manteve a invencibilidade no Campeonato Carioca ao vencer o Vasco por 3 a 0, nesta quarta-feira, em Laranjeiras, pela 8ª rodada. Os gols foram marcados por Roberta Santos, ainda no primeiro tempo, além de Ronaldinha e Luany, na segunda etapa. Com isso, o Tricolor se mantém na liderança.O resultado deixa o Flu com 24 pontos e isolado em primeiro lugar. O Flamengo vem em seguida, com 22, e depois o Botafogo soma 20, ficando à frente do Vasco, que tem 18. O Tricolor segue sendo a única equipe que ainda não perdeu e nem sofreu gols.
Veja a tabela do Brasileirão
​No próximo fim de semana, o Fluminense recebe o Botafogo novamente em Laranjeiras, no sábado, dia 6, às 15h. Já o Vasco encara o Pérolas Negras, no mesmo dia e horário, no Centro De Treinamento Artsul. Faltam quatro rodadas para o fim da Taça Guanabara.

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