Fluminense vence o Kindermann e se classifica às semifinais do Brasileirão Feminino Sub-18

Crédito: Adriano Fontes/CBF

O Fluminense está garantido na semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18. Neste sábado, a equipe tricolor bateu o Avaí/Kindermann por 2 a 0, no CT do Criciúma 2, em confronto válido pela última rodada da 2ª fase da competição. Os gols da partida foram marcados por Carolina e Lara, ambos ainda no primeiro tempo.

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Com o resultado, o Flu termina em segundo lugar no Grupo H, com seis pontos, e vai encarar o Santos na semifinal do Brasileiro, no dia 28 de fevereiro, para o primeiro duelo, e 20 de março, o segundo. O Kindermann já estava eliminado. O São Paulo foi o líder da chave, com três vitórias nas três partidas.

Os gols aconteceram já na segunda metade do primeiro tempo. Aos 24, Carol Valle recebeu dentro da área e abriu o placar para o Fluminense. Já aos 35, Lara Dantas chutou de longe e marcou um golaço para sacramentar a vitória.

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