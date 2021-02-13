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Fluminense vence o Kindermann e se classifica às semifinais do Brasileirão Feminino Sub-18

Tricolor avança às semifinais em segundo lugar no Grupo H e agora terá pela frente o Santos; primeiro jogo será no fim do mês...

Publicado em 13 de Fevereiro de 2021 às 17:49

LanceNet

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Publicado em 

13 fev 2021 às 17:49
Crédito: Adriano Fontes/CBF
O Fluminense está garantido na semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18. Neste sábado, a equipe tricolor bateu o Avaí/Kindermann por 2 a 0, no CT do Criciúma 2, em confronto válido pela última rodada da 2ª fase da competição. Os gols da partida foram marcados por Carolina e Lara, ambos ainda no primeiro tempo.
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Com o resultado, o Flu termina em segundo lugar no Grupo H, com seis pontos, e vai encarar o Santos na semifinal do Brasileiro, no dia 28 de fevereiro, para o primeiro duelo, e 20 de março, o segundo. O Kindermann já estava eliminado. O São Paulo foi o líder da chave, com três vitórias nas três partidas.
Os gols aconteceram já na segunda metade do primeiro tempo. Aos 24, Carol Valle recebeu dentro da área e abriu o placar para o Fluminense. Já aos 35, Lara Dantas chutou de longe e marcou um golaço para sacramentar a vitória.
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Na segunda fase, as oito equipes classificadas e divididas em dois grupos se enfrentaram entre si, em turno único, e as duas melhores de cada grupo avançaram para a semifinal. As partidas foram disputadas em Criciúma-SC, em formato de bolha. Agora, os times duelam em jogos de ida e volta, já nos domínios dos clubes classificados, até a final.

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