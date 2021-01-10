Fluminense vence o Atlético-MG e vai encarar o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil Sub-17

Vai ter Fla-Flu! Com a vitória por 4 a 1 sobre o Atlético-MG, neste domingo, no Estádio Luso Brasileiro, o Fluminense garantiu vaga na semifinal da Copa do Brasil Sub-17. Atual campeão do Campeonato Brasileiro da categoria, o Tricolor vai encarar o Flamengo na próxima fase competição nacional.Depois do empate em 2 a 2, em Belo Horizonte, no meio de semana, Fluminense e Atlético-MG fizeram um primeiro tempo agitado no Rio de Janeiro. O Flu abriu o placar com Matheus Martins, enquanto Rômulo empatou para o Galo. Mas depois só deu Tricolor. Martins marcou outros dois e o Flu foi para o intervalo vencendo por 3 a 1. No fim da segunda etapa ainda deu tempo para Lucas Felipe marcar um golaço de fora da área e garantir a vitória por 4 a 1 para o Fluminense.
> Confira a situação do Fluminense no Campeonato Brasileiro
Na semifinal da Copa do Brasil, o Fluminense vai encarar o Flamengo, que eliminou o Sport nas quartas de final. Os jogos devem acontecer em 17 e 20 de janeiro. Na outra semi, o Palmeiras enfrenta o São Paulo.