Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fluminense vence o Atlético-MG e vai encarar o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil Sub-17
futebol

Fluminense vence o Atlético-MG e vai encarar o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil Sub-17

Com três gols de Matheus Martins e um de Lucas Felipe, Fluminense venceu o Atlético-MG por 4 a 1, neste domingo, no segundo jogo das quartas de final da competição nacional...
Publicado em 10 de Janeiro de 2021 às 20:20

Crédito: Matheus Martins marcou três gols neste domingo (MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
Vai ter Fla-Flu! Com a vitória por 4 a 1 sobre o Atlético-MG, neste domingo, no Estádio Luso Brasileiro, o Fluminense garantiu vaga na semifinal da Copa do Brasil Sub-17. Atual campeão do Campeonato Brasileiro da categoria, o Tricolor vai encarar o Flamengo na próxima fase competição nacional.Depois do empate em 2 a 2, em Belo Horizonte, no meio de semana, Fluminense e Atlético-MG fizeram um primeiro tempo agitado no Rio de Janeiro. O Flu abriu o placar com Matheus Martins, enquanto Rômulo empatou para o Galo. Mas depois só deu Tricolor. Martins marcou outros dois e o Flu foi para o intervalo vencendo por 3 a 1. No fim da segunda etapa ainda deu tempo para Lucas Felipe marcar um golaço de fora da área e garantir a vitória por 4 a 1 para o Fluminense.
Na semifinal da Copa do Brasil, o Fluminense vai encarar o Flamengo, que eliminou o Sport nas quartas de final. Os jogos devem acontecer em 17 e 20 de janeiro. Na outra semi, o Palmeiras enfrenta o São Paulo.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados