Fluminense vence o Atlético-GO pela última rodada da primeira fase do Brasileirão Feminino A2

Crédito: Guerreiras de Xerém derrotam o Dragão por 3 a 1,no CT do Dragão, em Goiânia(Divulgação/Fluminense

O Fluminense derrotou o Atlético-GO por 3 a 1 pela última rodada da primeira fase do Brasileiro Feminino A2, no CT do Dragão, em Goiânia. Os gols da partida foram marcados por Ronaldinha, Leticia e Verônica, enquanto Thainá Aparecida diminuiu para o Dragão. Classificadas para as oitavas, as Guerreiras de Xerém chegaram aos 12 pontos, e ocupam a segunda colocação do Grupo D.

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Cabe salientar que os dois primeiros colocados de cada grupo e os quatro melhores terceiros avançam para as oitavas de final do campeonato. Em breve, será realizado um sorteio para a definir os próximos confrontos, com jogos de ida e volta.

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Com bom volume de jogo, o Tricolor abriu o placar logo aos 3 minutos de jogo. Letícia fez boa jogada e lançou para Ronaldinha, que bateu rasteiro. Ainda na etapa inicial, Letícia voltou a aparecer com qualidade e ampliou o marcado em Goiânia. Ela recebeu o passe de Gabrielle Barbosa, e de pé direito balançou a rede.