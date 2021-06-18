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Fluminense vence o Atlético-GO pela última rodada da primeira fase do Brasileirão Feminino A2

Classificadas para as oitavas, Guerreiras de Xerém derrotam o Dragão por 3 a 1 e terminam na segunda colocação do Grupo D. Ronaldinha, Leticia e Verônica marcaram os gols do Flu...
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Publicado em 

18 jun 2021 às 16:46

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 16:46

Crédito: Guerreiras de Xerém derrotam o Dragão por 3 a 1,no CT do Dragão, em Goiânia(Divulgação/Fluminense
O Fluminense derrotou o Atlético-GO por 3 a 1 pela última rodada da primeira fase do Brasileiro Feminino A2, no CT do Dragão, em Goiânia. Os gols da partida foram marcados por Ronaldinha, Leticia e Verônica, enquanto Thainá Aparecida diminuiu para o Dragão. Classificadas para as oitavas, as Guerreiras de Xerém chegaram aos 12 pontos, e ocupam a segunda colocação do Grupo D.
> Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro
Cabe salientar que os dois primeiros colocados de cada grupo e os quatro melhores terceiros avançam para as oitavas de final do campeonato. Em breve, será realizado um sorteio para a definir os próximos confrontos, com jogos de ida e volta.
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Com bom volume de jogo, o Tricolor abriu o placar logo aos 3 minutos de jogo. Letícia fez boa jogada e lançou para Ronaldinha, que bateu rasteiro. Ainda na etapa inicial, Letícia voltou a aparecer com qualidade e ampliou o marcado em Goiânia. Ela recebeu o passe de Gabrielle Barbosa, e de pé direito balançou a rede.
Na volta do intervalo, o Tricolor teve uma boa chance no início com Rayane Arruda, que acertou a trave da arqueira do Dragão. Aos 34, Thainá Aparecida diminuiu para o Atlético-GO. No fim, Maria Luiza deixou Verônica em condições de finalizar, e a atleta fez um golaço para decretar a vitória do clube carioca.

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