Fluminense vence, mas São Paulo fica com a vaga na semifinal do Brasileirão Sub-17

O São Paulo está na semifinal do Brasileirão Sub-17. Na noite desta quinta-feira, no estádio Giulite Coutinho, em Edson Passos, no Rio de Janeiro, o Tricolor Paulista até foi derrotado pelo Fluminense por 2 a 0, mas avançou para a próxima fase devido à ótima vitória conquistada na ida por 4 a 1. Dessa forma, a equipe paulista enfrenta o Flamengo no último obstáculo antes da decisão. O Rubro-Negro eliminou o Atlético-MG, mais cedo.
- A gente veio para o Rio sabendo que seria difícil. Eles tem uma equipe qualificada. perdemos um jogador cedo, levamos dois gols e são erros. Vamos trabalhar para arrumar isso e focar na semifinal - disse o goleiro Leandro.
Os gols do Fluminense foram marcados por Daniel Lima e Samuca, ambos no segundo tempo. Com a derrota, o Tricolor não vai conseguir buscar o segundo título consecutivo do torneio.
- Fluminense lutou até o final e é isso, espírito de guerreiro. A gente vai buscar na Copa do Brasil e com certeza vamos passar - disse o jovem Kayky Almeida.