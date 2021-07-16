  • Fluminense vence, mas São Paulo fica com a vaga na semifinal do Brasileirão Sub-17
Fluminense vence, mas São Paulo fica com a vaga na semifinal do Brasileirão Sub-17

Tricolor Paulista elimina o atual campeão da competição e avança à próxima fase devido ao triunfo na ida; próximo adversário será o Flamengo...

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 23:43

LanceNet

Crédito: Triunfo do Fluminense por 2 a 0 em Edson Passos foi insuficiente para o atual campeão do Brasileiro Sub-17 (MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
O São Paulo está na semifinal do Brasileirão Sub-17. Na noite desta quinta-feira, no estádio Giulite Coutinho, em Edson Passos, no Rio de Janeiro, o Tricolor Paulista até foi derrotado pelo Fluminense por 2 a 0, mas avançou para a próxima fase devido à ótima vitória conquistada na ida por 4 a 1. Dessa forma, a equipe paulista enfrenta o Flamengo no último obstáculo antes da decisão. O Rubro-Negro eliminou o Atlético-MG, mais cedo.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE 2021 E SIMULE OS RESULTADOS- A gente veio para o Rio sabendo que seria difícil. Eles tem uma equipe qualificada. perdemos um jogador cedo, levamos dois gols e são erros. Vamos trabalhar para arrumar isso e focar na semifinal - disse o goleiro Leandro.
Os gols do Fluminense foram marcados por Daniel Lima e Samuca, ambos no segundo tempo. Com a derrota, o Tricolor não vai conseguir buscar o segundo título consecutivo do torneio.
- Fluminense lutou até o final e é isso, espírito de guerreiro. A gente vai buscar na Copa do Brasil e com certeza vamos passar - disse o jovem Kayky Almeida.

