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Fluminense vence a Ferroviária pelo Brasileiro Feminino Sub-18

Atacante Carol Valle marcou o único gol da partida; próxima partida será contra o Kindermann, no sábado...
LanceNet

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Publicado em 

11 fev 2021 às 18:07

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 18:07

Crédito: Adriano Fontes/CBF
O Fluminense venceu a primeira partida nesta segunda fase do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18 nesta quinta-feira, contra a Ferroviária. O resultado de 1 a 0 foi construído com gol da atacante Carol Valle, no CT do Criciúma. Com isso, as duas equipes empatam no número de pontos, com três cada, e seguem vivos em busca de uma vaga na semifinal.
> ATUAÇÕES: Sistema defensivo vai bem e Fluminense fica no empate diante do Atlético-MG
O Flu vinha pressionado após perder para o São Paulo na partida anterior e poderia ser eliminado em caso de derrota. O gol saiu aos 17 minutos do segundo tempo, com gol da Carol após assistência de Luany. O destaque foi a goleiro Ravena, que parou as investidas da Ferroviária.
VEJA E SIMULE A TABELA DO BRASILEIRÃO
O São Paulo é o líder do Grupo H, com seis pontos. A Ferroviária vem em seguida, com os mesmos três pontos do Fluminense, mas à frente por ter um gol a mais de saldo. O próximo compromisso das meninas do Flu é contra o Avaí/Kindermann, lanterna, no sábado, às 15h30.
Na segunda fase, as oito equipes classificadas e divididas em dois grupos, se enfrentam entre si, em turno único, e as duas melhores de cada grupo avançam para a semifinal. As partidas estão sendo disputadas em Criciúma-SC, em formato de bolha.

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