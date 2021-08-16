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Fluminense vence a Chapecoense na abertura da segunda fase do Brasileiro feminino sub-18

Atual campeão, o Flu busca vaga na semifinal; próxima partida é já nesta quarta-feira, contra o São Paulo, em Sorocaba...
LanceNet

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Publicado em 

16 ago 2021 às 14:31

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 14:31

Crédito: Adriano Fontes/CBF
O Fluminense venceu a Chapecoense por 2 a 0, na manhã desta segunda-feira, na abertura da segunda fase do Campeonato Brasileiro feminino sub-18. A atacante Carol Valle e a meio-campo Helô marcaram os gols da partida, uma em cada tempo.
Os jogos estão sendo disputados em Sorocaba, no interior de São Paulo. O Flu volta a campo na quarta-feira, para enfrentar o São Paulo, às 9h30, no CT do Sorocaba 1. A equipe paulista venceu a Ferroviária por 3 a 0 no outro jogo do Grupo G.
Veja a tabela do Brasileirão feminino A1​O primeiro gol saiu logo aos dois minutos da etapa inicial, quando Luiza Calazans mandou uma bola na trave e Carol Valle aproveitou o rebote para marcar. Já no segundo tempo, aos três minutos, Carol Valle tocou a meio-campo Helô finalizou a jogada com um belo chute.
No Brasileirão, 24 equipes iniciaram a disputa e as oito melhores avançaram para a segunda fase, onde foram divididas em dois grupos e se enfrentarão entre si em turno único. Os dois melhores times de cada chave avançam. As semifinais e finais terão jogos de ida e volta.

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