Fluminense vence a Chapecoense na abertura da segunda fase do Brasileiro feminino sub-18

Crédito: Adriano Fontes/CBF

O Fluminense venceu a Chapecoense por 2 a 0, na manhã desta segunda-feira, na abertura da segunda fase do Campeonato Brasileiro feminino sub-18. A atacante Carol Valle e a meio-campo Helô marcaram os gols da partida, uma em cada tempo.

Os jogos estão sendo disputados em Sorocaba, no interior de São Paulo. O Flu volta a campo na quarta-feira, para enfrentar o São Paulo, às 9h30, no CT do Sorocaba 1. A equipe paulista venceu a Ferroviária por 3 a 0 no outro jogo do Grupo G.

Veja a tabela do Brasileirão feminino A1​O primeiro gol saiu logo aos dois minutos da etapa inicial, quando Luiza Calazans mandou uma bola na trave e Carol Valle aproveitou o rebote para marcar. Já no segundo tempo, aos três minutos, Carol Valle tocou a meio-campo Helô finalizou a jogada com um belo chute.