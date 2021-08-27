Fluminense vê ataque inofensivo, falhas comprometem e chega a seis jogos sem vencer

De todos os setores, o meio-campo foi o que mais rendeu na primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil. Yago Felipe foi presente como de costume e Martinelli deu sinais de recuperar o rendimento. A dupla conseguiu fazer boa movimentação e controlou a linha de passes no primeiro tempo. O volante André, que vem se consolidando, apresentou mais um jogo seguro e dificultou ao Galo avançar no corredor central. Ao entrar no segundo tempo, Nonato também foi decisivo para melhorar a transição ofensiva do grupo.No entanto, não foi o caso do resto da equipe. Corrigindo os erros do primeiro confronto, o Atlético-MG identificou as deficiências nas laterais e soube explorar pelos lados. Apesar dos pedidos do técnico, Egídio não avançou para o setor ofensivo e falhou defensivamente, inclusive no lance que originou o primeiro gol adversário. O lateral não acertou praticamente nada e fez jogo para esquecer. Simultaneamente, Samuel Xavier foi desarmado diversas vezes e não conseguiu acertar nas reposições. > Confira o chaveamento da Copa do Brasil até a finalSe a progressão do adversário no campo tricolor foi muito em função das laterais, os gols do Galo resultaram de falhas da dupla de zaga e se aproveitando justamente de uma de suas maiores qualidades: a transição rápida. Nino permitiu o espaço para o gol de Nacho, e Luccas Claro fez partida abaixo da média. Com erros de posicionamento, o zagueiro também não fez boa marcação e falhou no gol de Hulk.Já no setor ofensivo, os mesmos problemas que perduram há tempos seguiram acontecendo. De certa forma, a entrada de Lucca ainda não surtiu o efeito esperado por Marcão e agravou a falta de produtividade do ataque. O jogador errou a maior parte dos lances que tentou e não conseguiu criar. Isolado, Fred teve que se movimentar além de sua capacidade para dar ofensividade.