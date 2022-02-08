Fluminense terá cinco atletas na Seleção Brasileira Feminina Sub-17

Cinco jogadoras do Fluminense foram convocadas para a Seleção brasileira Feminina Sub-17. Mariana Ribeiro, Luana Gusmão, Duda Calazans, Luíza Calazans e Larissa Forte entraram na lista da treinadora Simone Jatobá para a última etapa de treinamentos antes da disputa do Torneio Conmebol Sul-Americano da categoria.O grupo se reunirá na Granja Comary entre os dias 11 e 27 de fevereiro, e logo depois embarcará para o Uruguai, país sede do torneio. Ao site oficial do Flu, a goleira Mari e a lateral Luana Gusmão descreveram o sentimento de serem convocadas.

- Gratificante demais estar presente em mais uma. Sou grata a toda comissão pela confiança. Isso tudo é fruto de muito trabalho, vou dar o meu melhor para estar na lista final - disse Mari.

- Me sinto mais uma vez honrada e feliz em poder vestir a camisa da Seleção Brasileira. Agradeço por todas as oportunidades e espero superar as expectativas, pois estou trabalhando para isso. Vivo para jogar futebol e é o que eu mais amo fazer. Me dedico 100% todos os dias, por mim e pela minha equipe - afirmou Luana.

A meia Duda Calazans destacou a importância da convocação na reta final de preparação. Ela foi chamada junto da irmão, a zagueira Luíza.

- Estou muito feliz por estar presente em mais uma convocação para a preparação do Sul-Americano 2022. Agradeço ao Fluminense e toda comissão técnica pelo trabalho realizado - disse Duda.

- Novamente ao lado da minha irmã! Feliz pela confiança no meu trabalho e pelo apoio de toda equipe técnica do Fluminense, que estão sempre trabalhando duro e incansavelmente pelo nosso crescimento - celebrou Luíza.A Seleção Sub-17 é a atual campeã do torneio Torneio Conmebol Sul-Americano, que é classificatório para a Copa do Mundo FIFA da categoria. A disputa acontecerá entre os dias 1 a 19 de março, no Uruguai. Na próxima sexta-feira, a equipe vai conhecer os adversários da primeira fase, quando os dois grupos serão sorteados. Brasil e Uruguai serão cabeças de chaves. As duas seleções melhores colocadas em cada grupo passam para a fase quadrangular final, onde todos se enfrentarão.

- Não tenho nem palavras para expressar o quanto estou feliz. É o sonho de todas as atletas chegar à Seleção. Uma oportunidade muito especial para aprender ainda mais. Agradeço aos meus pais e todo trabalho da comissão - finalizou Larissa Fonte.