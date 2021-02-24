Fluminense terá alívio significativo no calendário com vaga direta na Libertadores; veja todas as datas

Crédito: Mailson Santana/FFC

A derrota do São Paulo para o Botafogo deixou o Fluminense com um fio de esperança na luta por uma vaga direto na fase de grupos da Libertadores. Agora, o Tricolor carioca depende de uma vitória contra o Fortaleza, no Maracanã, e um tropeço dos paulistas contra o Flamengo, em casa, para garantir o G4. Mesmo que isso tudo não aconteça, ainda há uma possibilidade de o time de Marcão não precisar passar pelas primeiras fases da Libertadores: que o Palmeiras seja campeão da Copa do Brasil contra o Grêmio.

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Independentemente do cenário, o calendário do Tricolor para a próxima temporada será apertado, o que aumenta a importância de o Flu conseguir a vaga direta na competição continental. Isso porque um dos oito clubes brasileiros classificados só saberá se participará da segunda fase ou da fase de grupos após a decisão entre paulistas e gaúchos.

Com o segundo jogo da Copa do Brasil no dia 7, a partida contra o Ayacucho (PER) está marcada para o dia 9, no Brasil, ou seja, com apenas dois dias de preparação. A volta seria no dia 16, no Peru. Vale lembrar que haverá o desafio da altitude, já que os peruanos vão mandar a partida em Cusco. Sendo assim, os jogadores do elenco principal não poderiam ter as férias de 10 dias previstas inicialmente, já que até 9 de fevereiro são apenas 11 dias de diferença.

VEJA E SIMULE A TABELA DO BRASILEIRÃO

No meio disso tudo, o Fluminense ainda inicia a disputa do Campeonato Carioca. No dia em que pode descobrir a situação na Libertadores, 7 de março, o Flu entra em campo para a estreia no Estadual contra o Resende, ainda sem local e horário definidos. Vale lembrar que a diretoria já estabeleceu que o Tricolor jogará as primeiras rodadas com o time Sub-23. Isso, no entanto, só poderá acontecer até a terceira rodada. De acordo com o regulamento da competição feito pela Ferj, o clube que a partir da terceira rodada "deixar de utilizar sua equipe considerada principal sem motivo justo" será multado.DEFINIÇÃO DA VAGA NA LIBERTADORES

- Fluminense em quinto

Caso permaneça na quinta posição (precisa apenas empatar com o Fortaleza para isto), o Fluminense tem duas situações possíveis. Primeiro, a vaga direto na fase de grupos com o título do Palmeiras, sem precisar se preocupar com o torneio até abril. Se o Grêmio levantar a taça da Copa do Brasil, o Flu será o "Brasil 7" nas primeiras fases da Libertadores. Ou seja, encara Ayacucho, do Peru, primeiro e, caso avance, terá pela frente o vencedor do confronto entre Independiente Del Valle (EQU) e Unión Española (CHI) antes de chegar à fase de grupos.

- Fluminense em sexto

Se perder para o Fortaleza e o Grêmio vencer o Red Bull Bragantino, o Fluminense cairá para o sexto lugar. Independentemente do vencedor da Copa do Brasil, o Tricolor carioca seguirá sendo o "Brasil 7", enfrentando o caminho descrito acima. O Santos, oitavo colocado, já está definido como "Brasil 8", e terá pela frente o Deportivo Lara, da Venezuela, e quem avançar de Universidad de Chile (CHI) ou San Lorenzo (ARG).

COPA DO BRASIL

Como está classificado para a Libertadores, indo ou não diretamente para a fase de grupos, o Fluminense entra no torneio apenas na terceira fase, juntando-se a outras 20 equipes no torneio. Antes, quem ia para o torneio continental entrava apenas nas oitavas de final.

FÓRMULA DO CARIOCA

Com o tempo mais curto por conta da pandemia, o Campeonato Carioca mudou de fórmula para esta temporada. Agora, a competição vai acontecer em turno único, onde os 12 times participantes vão se enfrentar entre si, em 11 rodadas, em pontos corridos. O primeiro colocado fica com o título da Taça Guanabara e disputa, junto aos outros três melhor posicionados, semifinais e finais, em jogos de ida e volta, para definir o campeão do Estadual.

No caso da Taça Rio, esta disputa não interfere no título do Carioca. Os clubes que ficarem entre quinto e oitavo na primeira fase se enfrentam para ver quem ficará com esse troféu.

VEJA COMO PODE SER O CALENDÁRIO DO FLUMINENSE ATÉ MAIO:

FEVEREIRO:

25/02 - Última rodada do Brasileirão 2020Fluminense x Fortaleza, 21h30, Maracanã

MARÇO:

03/03 - 1ª rodada da Taça GuanabaraResende x Fluminense

07/03 - 2ª rodada da Taça GuanabaraFluminense x Portuguesa

09/03 - Libertadores - segunda fase - ida (CASO NECESSÁRIO)Fluminense x Ayacucho (PER), 21h30, Maracanã

14/03 - 3ª rodada da Taça GuanabaraFlamengo x Fluminense

16/03 - Libertadores - segunda fase - volta (CASO NECESSÁRIO)Ayacucho (PER) x Fluminense, 21h30, Cusco

21/03 - 4ª rodada da Taça Guanabara Bangu x Fluminense

24/03 - 5ª rodada da Taça Guanabara Boavista x Fluminense

28/03 - 6ª rodada da Taça Guanabara Fluminense x Volta Redonda

31/03 - 7ª rodada da Taça Guanabara Fluminense x Vasco

ABRIL:

04/04 - 8ª rodada da Taça Guanabara Macaé x Fluminense

07 ou 08/04 - Libertadores - terceira fase - ida (CASO NECESSÁRIO)Fluminense x Independiente Del Valle (EQU) ou Unión Española (CHI)*mando de campo indefinido

11/04 - 9ª rodada da Taça Guanabara Fluminense x Nova Iguaçu

14 ou 15/04 - Libertadores - terceira fase - volta (CASO NECESSÁRIO)Fluminense x Independiente Del Valle (EQU) ou Unión Española (CHI) *mando de campo indefinido

16/04 - Sorteio da fase de grupos da Libertadores

18/04 - 10ª rodada da Taça Guanabara Fluminense x Botafogo

21/04 - Início da fase de grupos da Libertadores

25/04 - 11ª rodada da Taça Guanabara Fluminense x Madureira* Se avançar disputa semifinais e finais

28/04 - Terceira fase da Copa do Brasil - ida

MAIO:

05/05 - Terceira fase da Copa do Brasil - volta

12/05 - Quarta fase da Copa do Brasil - ida

19/05 - Quarta fase da Copa do Brasil - volta

23/05 - Previsão para o fim dos campeonatos estaduais