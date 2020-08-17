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Fluminense tem melhor atuação e vence o primeiro jogo oficial após a paralisação

Tricolor foi bem no segundo tempo contra o Internacional, voltou a criar oportunidades no ataque e contou com a eficiência de Nenê nos pênaltis para vencer...

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 ago 2020 às 06:00
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Depois de resultados decepcionantes após a paralisação, o Fluminense, enfim, venceu o primeiro jogo oficial nesta pandemia. Com uma boa atuação, especialmente no segundo tempo, o Tricolor derrubou um dos invictos do Campeonato Brasileiro, o Internacional, batido por 2 a 1 no Maracanã. O meia Nenê acabou sendo o destaque pelos dois gols de pênalti, mas coletivamente o Tricolor sai com um saldo positivo.
O posicionamento tanto de Nenê quanto de Marcos Paulo ainda é motivo de alguns furos no esquema do Fluminense. Os dois rendem melhor quando aparecem pelo meio, mais próximos ao centroavante. O meia se movimentou mais, jogando com aproximação aos companheiros e até deixando a direita livre em vários momentos. O atacante ficou mais tempo preso na esquerda, mas apareceu bem no primeiro pênalti. Falta melhorar a parte técnica.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIROQuem sai em alta é o uruguaio Michel Araújo. Apesar de oscilar em alguns momentos, o meio-campista teve bons lances e cada vez mais se firma como um dos titulares de Odair Hellmann. Na defesa, Luccas Claro é outro que dificultou a briga e deve permanecer mesmo com o retorno de Digão e Matheus Ferraz. Os laterais Igor Julião e Egídio ainda mostram deficiências, mas apareceram melhor nesta partida e apoiaram mais.
Por fim, o atacante Evanilson segue sobrando como o destaque dessa equipe. Nos 89 minutos que esteve em campo, o centroavante foi mais importante no posicionamento e nas alternativas dadas do que propriamente nas finalizações. Sofreu a falta do primeiro pênalti e se garante cada vez mais na frente da briga pela titularidade.
- Foi um jogo muito intenso e muito difícil. A equipe do Internacional é qualificada. Acho que dá moral para a equipe. Estávamos merecendo a vitória, mas pecando na última parte do campo. Mas muito feliz com a vitória. Vamos para Bragança respeitando o Bragantino, mas querendo os três pontos. É difícil sair atrás do placar. Mas como o Papito (Odair) e o Maurício (Dulac, auxiliar) sempre falam para nós, independentemente de como está o jogo, não podemos parar de jogar. Nossa característica é colocar a bola no jogo e fazer o time andar. Hoje deu certo e saímos com os três pontos - disse o volante Dodi.
Esta foi a primeira vitória do Fluminense após a paralisação das partidas. Mais do que isso, foi a única vez em que o Tricolor marcou mais de um gol em uma mesma partida. Mesmo que ambos tenham sido de pênalti, as faltas surgiram de boas oportunidades criadas pelos jogadores.

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