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Fluminense tem mais de R$ 170 mil de prejuízo em estreia no Carioca no Luso-Brasileiro

Clube estuda mudança de estádio depois de experiência negativa na derrota para o Bangu, na última quinta-feira...

Publicado em 29 de Janeiro de 2022 às 14:59

LanceNet

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Publicado em 

29 jan 2022 às 14:59
Mesmo com os ingressos esgotados, o Fluminense teve uma grande despesa na estreia do Campeonato Carioca, na última quinta-feira, contra o Bangu. Derrotado por 1 a 0, o clube ainda ficou no vermelho, com R$ 171.404,39 de prejuízo na primeira partida no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador.Sem o Maracanã, o estádio da Portuguesa foi o escolhido por Flu e Flamengo para mandar as partidas. No entanto, assim como o Rubro-Negro, a experiência do Tricolor não foi positiva. Além do custo, os jogadores teriam reclamado da iluminação e das instalações.
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Assim, o Fluminense estuda levar os próximos jogos como mandante para o Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, onde joga neste domingo contra o Madureira. A tendência é que a diretoria bata o martelo após essa partida para avaliar o melhor local.
Com 2.719 presentes e uma renda de R$ 60.480,00, as despesas chegaram a R$ 231.884,39. O aluguel do estádio ficou em R$ 35 mil e a despesa operacional chegou a R$ 126.068,29.
> Veja a tabela do Campeonato Carioca
Crédito: FluminenseperdeuparaoBangunaestreiadoCarioca,noLuso-Brasileiro(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

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