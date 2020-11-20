Fluminense tem debate com técnicos negros e influenciadora nas redes em ações no Dia da Consciência Negra

Crédito: Divulgação Twitter/Fluminense

No Dia da Consciência Negra, o Fluminense está utilizando suas plataformas para promover a reflexão e o debate sobre o tema do racismo no Brasil. A primeira ação do dia foi com Bianca Santos, influenciadora negra e torcedora tricolor no perfil @falasemgritar, que tomou as redes sociais do clube em postagens no CT Carlos Castilho e na Sala de Troféus, nas Laranjeiras.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO

No final da tarde, o clube promoverá uma mesa redonda com dois técnicos negros nos comandos do time Sub-23 e do feminino, respectivamente, Marcão e Thaissan Passos. O debate terá mediação de Ernesto Xavier, ator, jornalista, escritor e mestre em Antropologia. A transmissão será feita a partir das 18h no canal do Fluminense no Youtube.