Fluminense tem debate com técnicos negros e influenciadora nas redes em ações no Dia da Consciência Negra

No Dia da Consciência Negra, o Fluminense está utilizando suas plataformas para promover a reflexão e o debate sobre o tema do racismo no Brasil. A primeira ação do dia foi com Bianca Santos, influenciadora negra e torcedora tricolor no perfil @falasemgritar, que tomou as redes sociais do clube em postagens no CT Carlos Castilho e na Sala de Troféus, nas Laranjeiras.
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No final da tarde, o clube promoverá uma mesa redonda com dois técnicos negros nos comandos do time Sub-23 e do feminino, respectivamente, Marcão e Thaissan Passos. O debate terá mediação de Ernesto Xavier, ator, jornalista, escritor e mestre em Antropologia. A transmissão será feita a partir das 18h no canal do Fluminense no Youtube.
O clube também se manifestou nas redes sociais sobre a data republicando um vídeo que explica a origem do "pó-de-arroz". O clube nega que haja uma história racista por trás do produto, explicando que Carlos Alberto tinha o hábito de utilizar talco desde que atuava pelo América e o apelido se originou por provocação de torcedores de seu ex-time.