futebol

Fluminense tem cinco representantes na Seleção da Rodada do Carioca

Em enquete feita nas redes sociais da competição, Tricolor foi o time com mais jogadores selecionados; Abel Braga está entre os destaques...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 15:17

LanceNet

O Fluminense fez sucesso na nona rodada do Carioca. Após vencer o Vasco e se isolar na liderança, o time contou com cinco representantes na Seleção da Rodada, enquete feita nas redes sociais do estadual. Na escalação da torcida, o técnico Abel Braga, o zagueiro Manoel, o lateral-esquerdo Pineida, o meia Ganso e os autores dos gols Nonato e Cano foram os escolhidos. Assim, o Tricolor foi o clube que teve mais jogadores eleitos. A partida, dominada pelo Flu do início ao fim, contou com o 'brilhantismo' de alguns jogadores do time alternativo, nas palavras de Abel Braga. O técnico não apenas acertou na escalação, como também fez substituições que revigoraram o elenco no segundo tempo. Além de Cano e Nonato, que foram decisivos para o triunfo, Ganso também chamou a atenção ao assinar as duas assistências e organizou o meio-campo, com visão de jogo.
Contudo, não foi somente o setor ofensivo que se destacou. Defensivamente, Manoel se garantiu na marcação e neutralizou jogadas do Vasco quando necessário. Pela esquerda, Pineida percorreu todo o campo, adiantando lances e auxiliando nas transições, tanto em direção ao ataque como também na defesa. Assim, os jogadores conquistaram a terceira vitória em clássicos na Taça Guanabara e está invicto contra os rivais. > Veja e simule a tabela do Carioca
Com o resultado, o clube se isolou na liderança com 24 pontos e pode conquistar a Taça Guanabara neste sábado, contra o Resende. Nesta terça-feira, o Fluminense encara o Millonarios, às 21h30, em São Januário. O jogo é válido pela volta da segunda rodada da Libertadores.
Crédito: Fluminense venceu o Vasco por 2 a 0 na última rodada, com gols de Cano e Nonato (Lucas Merçon/Fluminense)

Viu algum erro?
