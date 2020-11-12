Fluminense tem Certificado de Clube Formador renovado pela CBF

Crédito: Ralff Santos/Fluminense F.C

Após vistoriar o CT Vale das Laranjeiras, em Xerém, a CBF renovou o Certificado de Clube Formador do Fluminense. O clube tentava subir para a categoria A, com validade de dois anos, mas obteve o aval de um ano. Em setembro, o Tricolor havia ficado fora da lista atualizada divulgada pela entidade pois ainda aguardava análise da Ferj de sua documentação.

O Tricolor foi o primeiro clube grande do Rio de Janeiro a conseguir o certificado e o primeiro a renová-lo. Para receber este documento, o Fluminense teve que cumprir uma série de itens, entre eles a presença de médicos, preparadores físicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes sociais e educacionais, além de um programa de alimentação.

- Buscamos sempre melhorar e evoluir o bom trabalho que já é realizado na nossa base. Estamos investindo na parte estrutural do nosso CT, que além da nossa base, também abriga o futebol feminino. Vamos trabalhar para fornecer cada vez mais e melhores atletas para o futebol profissional do Fluminense, que é o nosso principal objetivo - comemorou o vice-presidente da base, Rui Reinsiger.