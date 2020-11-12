Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fluminense tem Certificado de Clube Formador renovado pela CBF

Clube tricolor havia ficado fora da lista divulgada pela entidade em setembro e buscava regularizar a situação...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 nov 2020 às 18:10

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 18:10

Crédito: Ralff Santos/Fluminense F.C
Após vistoriar o CT Vale das Laranjeiras, em Xerém, a CBF renovou o Certificado de Clube Formador do Fluminense. O clube tentava subir para a categoria A, com validade de dois anos, mas obteve o aval de um ano. Em setembro, o Tricolor havia ficado fora da lista atualizada divulgada pela entidade pois ainda aguardava análise da Ferj de sua documentação.
O Tricolor foi o primeiro clube grande do Rio de Janeiro a conseguir o certificado e o primeiro a renová-lo. Para receber este documento, o Fluminense teve que cumprir uma série de itens, entre eles a presença de médicos, preparadores físicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes sociais e educacionais, além de um programa de alimentação.
- Buscamos sempre melhorar e evoluir o bom trabalho que já é realizado na nossa base. Estamos investindo na parte estrutural do nosso CT, que além da nossa base, também abriga o futebol feminino. Vamos trabalhar para fornecer cada vez mais e melhores atletas para o futebol profissional do Fluminense, que é o nosso principal objetivo - comemorou o vice-presidente da base, Rui Reinsiger.
Após o incêndio no Ninho do Urubu, CT do Flamengo, que vitimou 10 jovens no ano passado, as regras ficaram ainda mais rígidas. Quem consegue esse certificado pode assinar contratos profissionais com atletas, preferência em renovações, garantia legal para elidir o aliciamento de terceiros e abandono “intencional” do atleta, além de participar da Série A do Brasileirão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Condenado por estuprar enteada de 11 anos em Alagoas é preso no ES
Imagem de destaque
Crea aponta falhas em detonação para obra de ponte que danificou casa no ES
Imagem de destaque
Ex de Ivete Sangalo, Daniel Cady fala sobre a cantora

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados