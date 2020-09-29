Fluminense supera pressão e goleia o Coritiba no Nilton Santos

Pressionado pela eliminação na Copa do Brasil, o Fluminense voltou a campo pelo Campeonato Brasileiro, nesta segunda-feira, no Nilton Santos e conseguiu vencer o Coritiba, por 4 a 0, para voltar a ter tranquilidade na temporada. Michel Araujo, Felippe Cardoso, Nino e Ganso fizeram os gols dos mandantes, na partida válida pela 12ª rodada da competição nacional.
Com o resultado, o Tricolor subiu para a sétima posição, com 17 pontos, enquanto o Coxa permanece em 16º, com 11 somados. O time carioca volta ao Niltão, no domingo, às 11h, para fazer o clássico com o Botafogo. No mesmo dia, às 16h, os paranaenses recebem o São Paulo, no Couto Pereira.
Aniversariante faz a festaPressionado pela eliminação para o Atlético-GO, o Fluminense foi para o ataque no Nilton Santos, usando as laterais com Hudson, na direita e Wellington Silva, pela esquerda. A pressão deu resultado aos 7 minutos. Michel Araujo, aniversariante do dia, acertou um belo chute de fora da área, após uma boa trama coletiva. No dia em que completou 24 anos, o uruguaio deu de presente para a torcida tricolor o primeiro gol em jogos oficiais com a camisa do clube.
Domínio tricolor e sustoDepois do gol, o Tricolor manteve o domínio e quase ampliou com Nino, de cabeça, após cobrança de escanteio e Wellington Silva, que finalizou para defesa de Wilson, aproveitando cruzamento de Barcelos. A partir da metade da primeira etapa, o time de Odair Hellmann diminuiu o ritmo e acabou deixando o Coxa gostar do jogo. Os paranaenses ameaçaram com Matheus Bueno, em chute da entrada da área defendido por um pressionado Muriel. Aos 41, os donos da casa levaram um susto e tanto quando Robson recebeu cruzamento da esquerda e mandou para fora, mesmo livre e com o gol escancarado diante de si. Para calar os críticosO Fluminense iniciou o segundo tempo da mesma forma que terminou o primeiro e deixou o Coritiba com a iniciativa do jogo. Aos 9, o time levou novo susto, quando Robson mandou uma bomba que parou na trave esquerda de Muriel. O panorama começou a mudar aos 15 minutos. O criticado atacante Felippe Cardoso, que havia acabado de entrar no lugar de Fred, recebeu passe Julião, driblou Wilson e chutou quase sem ângulo para ampliar a vantagem.
De zagueiro para zagueiroCom a vantagem no placar, o Flu ganhou confiança e passou a administrar melhor a partida. Com o domínio recuperado, o time das Laranjeiras ampliou em lance com a participação da dupla de zaga. Nenê cobrou falta, Matheus Ferraz cabeceou para dentro da área e Nino, livre, fez o terceiro gol tricolor.
Para fechar a contaApós nova bola na trave de Robson, o Flu conseguiu ampliar a vantagem. Aos 39, Dodi puxou contra-ataque, e foi derrubado na área por Natanael, expulso após o lance. Na cobrança de pênalti, Ganso deslocou Wilson e fez o primeiro dele na temporada para decretar a goleada tricolor.FLUMINENSE 4 X 0 CORITIBA
Data/Hora: 28/09/2020, às 20h (de Brasília)Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)Gramado: RegularPúblico/Renda: Portões fechadosÁrbitro: Vinicius Gonçalves Dias de Araújo (SP) Nota L!- 6,5 - Controlou bem o jogo e não interferiu no resultado.Auxiliares: Daniel Luis Marques (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)Cartões amarelos: Danilo Barcelos (FLU); William Matheus (CFC)Cartão vermelho: Natanael (40'/2ºT)
Gols: Michel Araujo (7'1ºT, 1-0), Felippe Cardoso (15'/2ºT, 2-0), Nino (26'/2ºT, 3-0), Ganso
FLUMINENSE: Muriel; Igor Julião (Wisney, 36'/2ºT), Nino, Matheus Ferraz e Danilo Barcelos; Hudson, Dodi, Nene (Ganso, 36'/2ºT) e Michel Araujo (Yago Felipe, 36'/2ºT); Wellington Silva (Fernando Pacheco, 21'1ºT) e Fred (Felippe Cardoso, 14'/2ºT). Técnico: Odair Hellmann
CORITIBA: Wilson; Natanael, Rodolfo Filemon, Sabino e William Matheus; Hugo Moura (Ramón Martínez, 25'/2ºT), Matheus Sales, Matheus Buen (Thiago Lopes, intervalo) e Gabriel (Sarrafiore 19'/2ºT), ; Giovanni Augusto (Nathan, intervalo) e Robson. Técnico: Jorginho