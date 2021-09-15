Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fluminense supera o Vasco e vai à final do Campeonato Carioca sub-20

Matheus Martins e Jhon Kennedy marcaram nas Laranjeiras e garantiram a vitória tricolor. Time, agora, espera pelo vencedor de Flamengo x Botafogo, na outra semifinal...
LanceNet

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 17:26

Crédito: Mailson Santana / Fluminense
O Fluminense venceu o Vasco, na tarde desta quarta-feira, por 2 a 0, e avançou à final da Taça Rio sub-20. O jogo foi nas Laranjeiras, e os gols foram marcos por Matheus Martins e Jhon Kennedy. A primeira partida, em São Januário, havia terminado 2 a 2. O Tricolor, agora, espera o vencedor do confronto entre Botafogo e Flamengo.Os dois gols foram marcados no segundo tempo. Aos 14 minutos, Matheus Martins cobrou falta da direita, a bola bateu na barreira e complicou a vida do goleiro Fintelman. Cinco minutos depois, Jhon Kennedy ampliou, de pênalti.
-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro de profissionais
Foi o quinto gol de Jhon pelo time sub-20 em quatro jogos recentes. O próximo desafio do Vasco na categoria é no domingo, contra o Ceará, pelo Brasileirão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados