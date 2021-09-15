Fluminense supera o Vasco e vai à final do Campeonato Carioca sub-20

O Fluminense venceu o Vasco, na tarde desta quarta-feira, por 2 a 0, e avançou à final da Taça Rio sub-20. O jogo foi nas Laranjeiras, e os gols foram marcos por Matheus Martins e Jhon Kennedy. A primeira partida, em São Januário, havia terminado 2 a 2. O Tricolor, agora, espera o vencedor do confronto entre Botafogo e Flamengo.Os dois gols foram marcados no segundo tempo. Aos 14 minutos, Matheus Martins cobrou falta da direita, a bola bateu na barreira e complicou a vida do goleiro Fintelman. Cinco minutos depois, Jhon Kennedy ampliou, de pênalti.
-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro de profissionais
Foi o quinto gol de Jhon pelo time sub-20 em quatro jogos recentes. O próximo desafio do Vasco na categoria é no domingo, contra o Ceará, pelo Brasileirão.