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futebol

Fluminense sub-23 empata com a Portuguesa-RJ em jogo-treino

Moleques de Xerém enfrentaram time principal da Portuguesa-RJ; Equipe se prepara para o Brasileiro de Aspirantes...

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 16:13

LanceNet

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Publicado em 

07 abr 2022 às 16:13
Nesta quinta-feira, o Fluminense sub-23 empatou por 0 a 0 com a Portuguesa-RJ, em jogo-treino no CT Carlos Castilho. A categoria se prepara para a temporada de 2022, que começa com o Brasileiro de Aspirantes. A Lusa, por sua vez, fez o teste para a terceira fase da Copa do Brasil, em que enfrentará o Corinthians. Mesmo com a partida sem gols, o técnico Cadu Antunes elogiou o desempenho dos Moleques de Xerém e disse que a sua missão é preparar os jovens para que possam ser utilizados no profissional. - Foi um teste muito válido, o mais pesado da nossa preparação. O aproveitamento foi muito bom. É esse nível de competição, entrega e performance que queremos atingir para que, quando chegarem ao profissional, os meninos estejam preparados para que o Abel possa usá-los. O Brasileiro de Aspirantes deste será realizado com 16 clubes, divididos em dois grupos de oito. Em turno único, os times enfrentam a chave oposta e os quatro melhores colocados de cada grupo classificam para a segunda fase. A etapa seguinte será dividida em quadrangulares, em que os dois melhores de cada avançam à fase final, com formato de mata-mata.
Crédito: FluminenseempatoucomaPortuguesaemjogo-treinosemgols(Comunicação/FluminenseFC

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