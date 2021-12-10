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futebol

Fluminense sela acordo de empréstimo de lateral equatoriano por uma temporada

Mario Pineida, que defendeu o Barcelona-EQU, é aguardado na próxima semana no clube para realizar exames e assinar contrato, segundo o 'GE'...
LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2021 às 14:47

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 14:47

O Fluminense já começa a projetar seu elenco para a temporada de 2022. Nesta sexta-feira (10), dia seguinte à confirmação de que a equipe disputará as fases iniciais da Copa Libertadores de 2022, o Tricolor das Laranjeiras acertou o empréstimo do lateral equatoriano Mario Pineida. De acordo com o "GE", o atleta do Barcelona de Guayaquil é aguardado na próxima semana para realizar exames e assinar contrato.Para a posição, o Fluminense avaliava tanto Pineida quanto Cristiano, do Sheriff, clube da Moldávia. Contudo, o fato de jogar tanto na lateral direita quanto na esquerda foi crucial para a cúpula tricolor acertar o acordo. Além disto, o custo de transferência foi considerado baixo.
O jogador de 29 anos tem passagens pelo Independiente del Valle e também pelo Barcelona de Guayaquil. Pineida esteve na equipe dos Canarios que eliminou o Fluminense na Libertadores deste ano.
Crédito: Pineidachamouatençãoporatuarnasduaslaterais(Reprodução/Instagram

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