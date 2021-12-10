Fluminense sela acordo de empréstimo de lateral equatoriano por uma temporada

O Fluminense já começa a projetar seu elenco para a temporada de 2022. Nesta sexta-feira (10), dia seguinte à confirmação de que a equipe disputará as fases iniciais da Copa Libertadores de 2022, o Tricolor das Laranjeiras acertou o empréstimo do lateral equatoriano Mario Pineida. De acordo com o "GE", o atleta do Barcelona de Guayaquil é aguardado na próxima semana para realizar exames e assinar contrato.Para a posição, o Fluminense avaliava tanto Pineida quanto Cristiano, do Sheriff, clube da Moldávia. Contudo, o fato de jogar tanto na lateral direita quanto na esquerda foi crucial para a cúpula tricolor acertar o acordo. Além disto, o custo de transferência foi considerado baixo.