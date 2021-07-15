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Fluminense se reapresenta visando o Brasileirão; Fred faz transição e pode jogar na Libertadores

Atacante fez tratamento intensivo e pode ser liberado para atuar após um edema na coxa direita sofrido no último dia 7...
LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2021 às 16:48

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 16:48

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Depois da vitória na primeira partida das oitavas de final da Libertadores, o Fluminense se reapresentou no CT Carlos Castilho nesta quinta-feira, na parte da manhã. O elenco faz mais uma atividade antes do confronto com o Grêmio, no sábado, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h, no Maracanã. A boa notícia para o torcedor é que Fred está em transição e pode ser novidade no segundo duelo com o Cerro Porteño (PAR), na terça.
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A informação sobre o camisa 9 foi divulgada inicialmente pelo "ge" e confirmada pelo LANCE!. O jogador vem fazendo tratamento intensivo após ter um edema na coxa direita detectado. Ele sentiu no empate com o Ceará, no último dia 7, quando precisou ser substituído aos 18 minutos da etapa inicial. Nesta quinta, ele ainda não treinou com o grupo.
Veja a tabela do Brasileirão
Os titulares da partida da Libertadores fizeram o treino regenerativo, enquanto quem não começou jogando foi ao campo. Martinelli retorna ao time após cumprir suspensão na competição continental. Fred foi com o elenco para Assunção, no Paraguai, mesmo sabendo que não teria condições de entrar em campo. Um dos líderes do grupo, ele ajudou a motivar os jogadores no vestiário, mesmo sem estar no banco de reservas do estádio Nueva Olla. Enquanto os companheiros receberam folga, ele foi ao CT na quarta para seguir o tratmento (e aproveitou para brincar com Bobadilla).
O Fluminense está há quatro jogos sem perder na temporada e é o sétimo colocado do Brasileirão, com 11 pontos. No sábado, volta ao Maracanã diante do Grêmio, lanterna da competição.

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