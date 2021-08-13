Fluminense sai na frente, leva a virada e busca empate contra o Barcelona-EQU pela Libertadores

Não faltou emoção no jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Nesta quinta-feira, Fluminense e Barcelona de Guayaquil (EQU) empataram por 2 a 2 no Maracanã, em partida com direito a dois pênaltis já depois dos 40 minutos do segundo tempo. Gabriel Teixeira e Fred marcaram para os brasileiros, enquanto Preciado e Cortez fizeram para os equatorianos.
O confronto de volta acontece na próxima quinta-feira, no Monumental, no Equador, às 21h30 (de Brasília). Antes disso, o Flu vai até Porto Alegre enfrentar o Internacional pelo Campeonato Brasileiro às 20h30, tentando acabar com a sequência de três derrotas seguidas.
FLU NA FRENTE
A partida foi bem equilibrada no primeiro tempo. Enquanto o Barcelona teve um pouco mais da posse de bola, o Fluminense era quem tentava aproveitar contra-ataques para chegar, mas nenhum dos times levou muito perigo real. O único bom lance foi aos 25 minutos. Gabriel Teixeira sofreu a falta e ele mesmo colocou para dentro após batida de Cazares. O goleiro Burrai saiu mal, se chocou com Riveros pelo alto e o garoto de Xerém só aproveitou o rebote para colocar o Flu na frente.
QUASE
Em mais uma bola levantada na área quase saiu o gol de empate do Barcelona. Díaz cobrou a falta e Piñatares apareceu cara a cara com Marcos Felipe, tocando para Mastriani mandar para a rede. No entanto, o bandeirinha assinalou o impedimento, confirmado pelo árbitro de vídeo. Esta foi a primeira finalização dos equatorianos no gol.INTENSIDADE
O Fluminense retornou do intervalo colocando pressão no Barcelona e teve uma grande oportunidade no contra-ataque logo aos seis minutos, mas Fred não chegou na bola. Mais intenso, o Tricolor apostou nos espaços dados pelos adversários para tentar chegar, mas não soube concluir. Biel, um dos melhores em campo, sentiu dores na coxa e pediu para sair, dando lugar a Kayky.
TUDO IGUAL
Quem não faz, leva. Sem conseguir ampliar a vantagem, o Fluminense viu o domínio não se converter em gols e o Barcelona, que pouco ameaçou, deixou tudo igual. Aos 23 minutos, a marcação errou em todos os botes, Martínez cruzou na esquerda, Preciado subiu mais que Martinelli e cabeceou, contando com falha de Marcos Felipe para fazer 1 a 1.
UM A MENOS
Depois do gol, o Fluminense sentiu e se viu ameaçado. No entanto, aos 31 minutos o Barcelona se complicou ao ter Emmanuel Martínez expulso. Ele já havia recebido cartão amarelo no início do segundo tempo e acabou levando o segundo após falta em Samuel Xavier.
VIROU
Com um a mais, o Fluminense apostou na saída dos volantes para ter Abel Hernández e André como últimas mexidas, mas logo em seguida Nino derrubou Garcés e o árbitro assinalou a penalidade. Cortez foi para a cobrança, Marcos Felipe encostou nela, mas a bola passou por baixo dele na virada do Barcelona de Guayaquil.
JOGO LOUCO
Já entregando tudo para tentar amenizar o resultado, o Fluminense foi para cima e teve um pênalti a favor aos 46 minutos. Abel Hernández levou um chute no pé dado por Castillo e a arbitragem marcou. Na cobrança, Fred deixou o dele para colocar o 2 a 2 no placar.
FICHA TÉCNICAFLUMINENSE 2X2 BARCELONA (EQU)
Data/Hora: 12/08/2021, às 21h30Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Alexis Herrera (VEN)Assistentes: Carlos Lopez (VEN) e Jorge Urrego (VEN)VAR: Andres Cunha (URU)
Gols: Gabriel Teixeira (25'/1ºT) (1-0), Preciado (23'/2ºT) (1-1), Cortez (42'/2ºT) (1-2), Fred (50'/2ºT) (2-2)Cartões amarelos: Nene, Nino (FLU), Molina, Martínez, Garcés (BSC)Cartões vermelhos: Martínez (BSC)
FLUMINENSE: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli (André - 39'/2ºT), Yago Felipe (Abel Hernández - 39'/2ºT) e Cazares (Nene - 22'/2ºT); Luiz Henrique (Lucca - 21'/2ºT), Gabriel Teixeira (Kayky - 15'/2ºT), Fred. Técnico: Roger Machado.
BARCELONA DE GUAYAQUIL: Burrai, Castillo, Fernando León, Riveros e Pineida; Piñatares, Perlaza (Preciado - 8'/2ºT), Molina (Carcelén - 8'/2ºT), Martínez, Damián Díaz (Cortez - 30'/2ºT (Leonel Quiñónez - 43'/2ºT)) e Gonzalo Mastriani (Garcés - 30'/2ºT). Técnico: Fabián Bustos.