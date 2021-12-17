Fluminense renova contrato de Wellington; Samuel Granada é emprestado ao Nova Iguaçu

Nesta sexta-feira, a renovação de Wellington foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O volante do Fluminense, que chegou como reforço para a temporada, tinha contrato com o clube de um ano. O vínculo contava com uma cláusula de renovação, que estipulava uma meta de produtividade, alcançada pelo jogador. Entre as exigências para renovar, Wellington precisava ser relacionado em pelo menos 60% das partidas, o que aconteceu. Na temporada, ele participou de 32 jogos, entre Carioca, Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Contestado, o volante não se firmou na equipe principal, mas voltou a ser utilizado por Marcão na reta final.Samuel Granada, do sub-23, também teve o empréstimo ao Nova Iguaçu oficializado. O vínculo do atleta com o antigo clube irá até o final do Carioca. Em abril de 2021, o atacante foi emprestado ao Vitória, e atuou até o fim da Série B.